Meclis’te tansiyon yükseldi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesindeki görüşmeler dün de devam etti.

Zorlu Töre başkanlığında saat 12.52’de toplanan Genel Kurulda 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesi ile 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

Genel Kurul’da Başbakanlığa bağlı BRTK, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri de ele alındı.

Genel Kurulda dün ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

BRTK 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Vakıflar İdaresi 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Din İşleri Dairesi 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesinin görüşülmesine başlandı.

Şahiner: Kısa sürede karanlıkta mı kalınacak?

Bütçe üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “özellikle medyada, kamuoyunda Başbakanlık’ın eleştirilerin odağı haline geldiğini” savunarak, yanlış adımların faturasının Kıbrıs Türk halkına çıktığını kaydetti.

Kıb-Tek’te yaşananlara değinen Şahiner, kısa süre içerisinde karanlıkta kalınacağına yönelik iddialar olduğunu söyledi. Alım garantisi olmayacak dendiğini ancak eskisini aratan bir durumda olunduğunu dile getiren Şahiner, Kalecik-3 sözleşmesine dair eleştirilerde bulundu. Şahiner, Aksa’ya ödenecek kira bedeliyle kuruma yatırım yapılabileceğini dile getirdi.

Amcaoğlu: Mutabakat zaptı var

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise yerinden söz alarak, bir sözleşme olduğunu ancak bu endişeleri ortadan kaldıranın TC ile KKTC arasında mutabakat zaptı olduğunu belirtti.

Erhürman: Sözleşmeye Türkiye taraf değil…

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Aksa ile imzalanan sözleşmeye değinerek, sözleşmede Aksa ile KKTC’nin taraf olduğunu, TC’nin taraf olmadığını belirtti.

Hazırlanan ve taraflar arasında imzalanan sözleşmede fizibilitesi yapılmayan bir şeyle ilgili “sözleşme imzalanacaktır” denilemeyeceğini kaydeden Erhürman, “Fizibilite raporu yokken enterkonnekte geliyor diyen sizsiniz” dedi. Erhürman, fizibilite olmadan bunun söylenmesinin “mevsimsiz” olduğunu söyleyerek, “Konuşabileceğiniz bir ortam yok” şeklinde konuştu.

Aksa'ya ilişkin sözleşme yazım aşamasında iken, taslak halinde gönderilmesi halinde hukukçu olarak yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini dile getiren Erhürman, “İddia ediyorum bu sözleşmenin imzalandığından haberi olmayan bakanlar vardı” dedi.

Erhürman, “Derdimiz bu memleketin bundan sonrasında enerji meselesini güvence altına almak” şeklinde konuştu.

“4 sene önce yanlış dediğiniz şeyi defalarca yapıyorsunuz” eleştirisinde de bulunan Erhürman, “Meclis’te bize karşı sorumlu olan Kıb-Tek değil, Ünal Bey'dir” dedi.

Erhürman, “Elektrik Kurumu’yla ilgili sabotaj olduğunu ispatlayın birinci ben peşine düşeceğim” dediğini hatırlattı.

Arıklı: Onu size sormak lazım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Adamlar görüntülerle yakalandı” yanıtı üzerine, Erhürman, “Nerededir şimdi?” sorusunu sordu. Arıklı ise, “Onu size sormak lazım” dedi. Erhürman, Arıklı’nın ne demek istediğini açıklamasını istedi.

Arıklı, “Muhalefet olarak konuyu niye takip etmiyorsunuz onu soruyorum” diyerek, “Sabotaj yoktur, girişim yoktur deyip, olayların örtbas edilmesini sağlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erhürman ise, “Bu ülkede bakan olan biri ‘sabotaj yapan nerededir şimdi?’ diye sorduğumda, ‘sana sormak lazım’ diyor” dedi. Bunun üzerine Genel Kurul’da sesler yükseldi.