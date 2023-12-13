Öncü sektör turizm

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 34’üncü Olağan Genel Kurulu’nu Girne’de Colony Otel’de gerçekleştirdi. Divanın oluşturulması ile Saat 11.00’da Başlayan Olağan Genel Kurul toplantısı Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti. Afet Berhas’ın divan başkanlığındaki Olağan Genel Kurula Uğur Kıroğlu ve Sinem Asım Uluçam sekreterlik yaptı. Genel Kurulda, Birlik Başkanı Dimağ Çağıner ve Başbakan Yardımcılığı Turizm Gençlik ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporun okunup, Üyelerin onayına sunulup oy birliği ile kabul edilmesinin ardından 34’üncü Olağan Genel Kurul tamamlandı.

“Sorunların çözümünde rol almaya hazırız”

Birlik Başkanı Dimağ Çağıner, yaptığı konuşmada sektörde yaşanan sıkıntıları anlattı, çözüm önerilerini ortaya koydu. Sadece sektör için değil ülkenin sorunlarının çözümünde de rol almaya çalıştıklarını ifade eden Çağıner, ülke ekonomisini ayağa kaldıracak turizm için tüm kesimlere işbirliği çağrısı yaptı. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise, ekonomiyi kalkındıracak en önemli sektörün turizm olduğunu belirtti, turizmin siyasetten uzak ve sürdürülebilir bir şekilde dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı.

