Cazibe merkezi olacak

Girne Belediyesi öncülüğünde, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. ve Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. ortaklığında hayata geçirilecek olan ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamaya göre dün Girne Bandabuliya önünde gerçekleşen imza törenine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner, Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kale Kişi, ‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ Proje Koordinatörü Niyal Öztürk’ün yanı sıra Girne Belediye Meclis üyeleri Mete Ünal Girgen, Hakan Onurlu, Ali Tektan, Ziya Egemen Sencer, Haşim Yücel, Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Müdür Muavinleri Naile Soyel ile Ahmet Türker katıldı.

Bandabuliya’nın bir gastronomi evine dönüştürülerek, sürdürülebilir şekilde canlandırılması ve bölgenin turistik/ekonomik gelişimine katkıda bulunmasının sağlanması amacı ile hayata geçirilecek projenin, en geç eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.

Altyapı çalışmalarının Girne Belediyesi tarafından üstlenildiği projede, tüm donanım ve işletme metotları ise Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd. ile Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. tarafından üstleniliyor.

‘Girne Bandabuliya Gastronomi Evi’ projesi kapsamında gastronomi mutfağı kurulumu, dayanıklı ürün satış alanı oluşturulması, yemek ve etkinlik alanları ve cazibe merkezi oluşturulması gibi başlıklar yer alıyor.

Şenkul: Antik liman eski çehresine kavuşuyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bandabuliya’da bir tarih yattığını ve bu tarihin tekrar hayata geçirilmesi adına gereğinin yapılmasının, kendilerinin ülkeye olan borcu olduğunu belirtti.

Girne konusunda kendisini heyecanlandıran birkaç ana başlık olduğunu dile getiren Şenkul, bunlardan bir tanesinin de Bandabuliya lduğunu söyledi.

Şenkul, Antik Liman arka sokaklarının restorasyon ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, Kordonboyu yenileme çalışmalarının da başladığını, Bandabuliya’nın da hayat bulması ile limanın eski çehresine kavuşacağını kaydetti.

Kişi: Kadınların yer aldığı ve alacağı bir proje

Emekçi Kadınlar Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Emel Kale Kişi, sürecin her noktasında kadınların yer aldığını söyledi.

Kişi, tamamen gönüllülük esası ile projenin hazırlanarak yapım aşamasına gelindiğini kaydetti.

Çağıner: Ülkenin kalkınması için kadının kalkınması ilkesi

Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatif Ltd.in, kurulduğu günden itibaren, Bandabuliya’nın kadın emeği ile restore edilerek günümüze uyarlanması ve kadınlar tarafından çalıştırılması hedefini belirlediğini söyledi.

Gelinen aşamada, uzun yıllardır kapıları kapalı olan bu tarihi binanın, tekrar hayat bulacak olmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Çağıner, bunun ülke ekonomisi ve turizmi için önem taşıdığını belirtti.