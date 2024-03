“Öğrenciler giderse herkes kepenk indirir”

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın bir numaralı gündem maddesi haline gelen ‘sahte diploma’ ve ‘sahte evrakla vurgun’ iddiaları sonrasında üniversitelerin geleceği tartışılırken; esnaftan ciddi uyarılar gelmeye başladı. Esnaf “denetlesinler, sahteliğe izin vermesinler ve bu ülkeye öğrencilerin gelişini engellemesinler. Öğrenciler giderse hepimiz kepenk indiririz” diyor.

Pahalılık yüzünden işlerin bir miktar azaldığını belirten esnaf, şimdiki haliyle ayakta durmakta zorlandıklarını söylüyor, yetkilileri ciddi önlemler almaya davet ediyor. Restoran ve cafe işletmecileri, turizm ve üniversitelerin ülke ekonomisine ciddi katkı yaptığını belirterek, her iki sektörün de desteklenmesini, ayrıca elektrik, su ve akaryakıt zamlarının durmasını istiyor.

Batuhan Biçentürk (Biçentürk Restoran)

“İş konusunda köklü eski bir işletme olduğumuz için fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz ancak içerisinde bulunduğumuz şartlar bizleri de pek mutlu etmiyor. Sürekli olarak yapılan akaryakıt, elektrik ve benzeri alanlardaki zamlar işlerimize de yansıyor. Zamlarla birlikte bizler de mecburen fiyatlarımızı değişmek zorunda kalıyoruz ve her fiyat değişikliğinde işlerimizde düşüş yaşanıyor. İnsanların fiyatlara alışması zaman alıyor. Bizim müşterilerimiz daha çok yerli halktır ancak öğrencilerin de işlerimize ciddi bir katkısı vardır. Ülkede sürekli kriz yaşanıyor. Pandemi krizi, üniversite krizi ve benzeri krizler hayatımızı olumsuz etkiledi. Bu gibi krizlerde sadece öğrenci odaklı çalışan işletmeler sıkıntıya giriyor. Öğrenci bu ülkeden giderse veya azalırsa çok büyük sıkıntı yaşanır ve büyük oranda işletme kepenk indirir.”



Ayhan Temizkan (Alseven Ocakbaşı)

“Ramazan dolayısıyla işlerimiz biraz düştü ancak günün şartlarında iyi gidiyoruz. Eski işlerimiz olmasa da orta halde işlerimizi yürütüyoruz. Sürekli olarak zam yapılıyor ve bizler de mecbur kalarak menü fiyatlarımızı değişiyoruz. Geçen sene 90 liraya sattığımız et döner bu sene 190 lira oldu. İnsanlar artık bu artışlara alıştı ve eskisi gibi zamlara tepki göstermiyor. Keşke hiç bir şey artmasa da bizler de fiyatlarımızı değişmesek. Her kesimden insana hizmet veriyoruz ancak öğrenci ve işçi kesiminden daha fazla müşterimiz var. Öğrenciler bu ülkeden giderse işlerimiz çok düşer. Okullar tatil olduğu zaman bile öğrenci gittiği için piyasada bir durgunluk yaşanıyor. Öğrencilerin piyasaya ciddi bir katkısı vardır.”



Hakkı Gürbüz (Espressolab)

“ İşlerimiz iyi ancak beklediğimiz noktada değildir. Sürekli olarak piyasada bir yükseliş var ve bizler de mecbur kalarak fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu noktada da müşterilerimizden “yine mi zam?” tepkisini zaman zaman işitiyoruz. Şu anki durumda buna hepimizin bir noktada alışmış olmamız lazım çünkü her yerde zam var. Müşterilerimizin bir kısmı öğrencilerden oluşmaktadır. Üniversitelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı öğrencilerin adadan gitmesi veya azalması kötü bir ortamı da beraberinde getirir. Öğrencinin gitmesi demek büyük bir ekonomik olgunun da adadan gitmesi demektir. Küçük işletmeler veya çok büyük yatırımlı işletmelerin birçoğu kapatmak zorunda kalır.”



Derya Alp (Tavuk Dünyası)

“İşlerimiz iyi gidiyor. Tavuk Dünyası markasının dördüncü şubesini açtık ve yangın yeri olan ülkemizde her şeye rağmen işlerimiz iyi gidiyor. Elektriğe, akaryakıta ve diğer tüm temel tüketim maddelerine artış geliyor ve bunlarla birlikte bizler de belli periyotlarda fiyatlarımızı değiştirmek durumunda kalıyoruz ancak vatandaşlar artık fiyat değişikliklerine tepki göstermiyor çünkü alıştılar. Herkes zamlara alıştı bence artık. İyiye giden hiç bir şey yok. Diğer yandan öğrenciler piyasaya çok güzel bir katkı sağlıyor. Özellikle pandemiden sonra açıldığımız zaman yabancı öğrenciler bütün işletmeleri desteklemişti. Malumunuz son zamanlarda üniversitelerle ilgili çıkan haberler çok üzücüdür. Öğrencilerin ayağını KKTC’den bu olaylar kesebilir. Öğrencilerin bu ülkeden gitmesi veya azalması ciddi bir kaosa neden olur. Elbette ki bütün üniversitelerde aynı durum söz konusu değildir. Öğrencilerin hepsi bir anda gitmez ama hepsi birden giderse birçok işletme kapatmak zorunda kalacaktır. Bu ülkede eğitimin ve öğrencinin ekonomiye büyük katkısı vardır.”



Murat Sezer (Ciğerci Muro)

“Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl işlerimiz biraz daha düştü. Önünü alamadığımız artışlar, elektrik, tüp ve gıda ürünlerine üst üste yapılan zamlar yeme içme sektörünü olumsuz etkiliyor. Bu zamlarla birlikte bizler de fiyatlarımızı değişmek zorunda kalıyoruz ve bu noktada da müşterilerden tepki geliyor. Özellikle öğrenciler fiyatların yükselmesi karşısında zora giriyorlar. Bu böyle devam ederse büyük bir kayıp olacaktır. Öğrencilerin genel olarak piyasaya özellikle restoran ve kafelere büyük bir artısı vardır. Öğrenciler olmadığı zaman piyasanın sessizleştiğini görüyoruz. Son zamanlarda öğrencilerde de düşüş olsa da yine de öğrencinin bu piyasaya artısı var ve onların gitmesi demek birçok işletmenin kapanması demektir.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 09:42