‘Kimsenin kuşkusu olmasın’

Başbakan Ünal Üstel, yükseköğretimde yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek, konunun aydınlığa kavuşması ve yükseköğretimin asgari olumsuz etkilenmesi için her türlü çabayı sarf ettiklerini belirtti. Üstel, mahkeme sonuçlarına göre suçlu bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetleri Komisyonu aracılığıyla disiplin soruşturması açılacağını ve gerekenin yapılacağını belirterek, “Bundan kimsenin en küçük kuşkusu olmasın. Geciken adaletin, adalet olmadığını, biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üstel, yazılı açıklamasında, bir süreden beri gündemde yer alan ve ülkedeki yükseköğretimin sınırlı bir kesimiyle bağlantılı olan gelişmeleri ilk günden beri takip ettiklerini, katılımcı bir anlayışla bilgi odaklı değerlendirmeler yaparak, gerekli önlemleri hukukun üstünlüğü çerçevesinde ele aldıklarını belirtti.

Bu çerçevede, yükseköğrenim kurumlarına ilişkin Meclis bünyesinde bir komisyon kurduklarını hatırlatan Üstel, bu Komisyon’un görevine hızla başladığını söyledi.

Yargı sürecine de işaret eden Üstel, “Yargıya taşınan isimlerden, üçlü kararnamelerle atananlar, yine üçlü kararname ile görevden alıp eski görevlerine iade edilmiştir.” dedi.

Üstel, mahkeme sonuçlarına göre suçlu bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetleri Komisyonu aracılığıyla disiplin soruşturması açılacağını ve gerekenin yapılacağını kaydederek, “Bundan kimsenin en küçük kuşkusu olmasın. Geciken adaletin, adalet olmadığını, biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması için soruşturma ve denetleme makamlarına da her türlü desteğin verildiğini dile getiren Başbakan Üstel, ülkenin itibarı ve birliğinin kendileri için en önemli duyarlılık konusu olduğunu ve bu konunun sonuçlanması için desteğin eksiksiz verileceğinden emin olunması çağrısında bulundu.

Hiçbir sorumluluktan kaçınmayacağız

Bu zorlu süreci aşmak ve ülkenin, yükseköğretim camiası başta olmak üzere her alanda daha ileriye gitmesi için, hükümet ortaklarının ötesinde, ana muhalefetle de her türlü iş birliğine ve görüş alışverişine açık olduklarını duyuran Üstel, “Bu yaklaşımımızın sözde olmadığı, yaptıklarımızla gözler önündedir.” diye konuştu.

Devletin tüm birimlerinin, bu konuda en yüksek hassasiyet ve sorumlulukla hareket etmeye devam edeceğine işaret eden Üstel, şöyle devam etti:

“Sorumluluktan uzaklaşan her birey veya kurum, toplumumuzun ortak iradesini karşısında bulacaktır.

Bu ülke, medya özgürlüğünü istismar eden, bazı sosyal medya kullanıcılarının anlamsız ve dayanaksız yorumlarıyla yönlendirilemedi, bundan sonra da yönlendirilmeyecektir. Devlet yönetiminin sorumluluğunun bilincindeyiz ve gelecek kuşaklara hak ettikleri bir ülkeyi bırakmak için hiçbir sorumluluktan kaçınmayacağız.

Son günlerde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan, olaylarla ilgili bizlere gösterilen güven için tüm halkımıza teşekkür ederim. Bu güveni asla boşa çıkarmayacağız.

Sizlerden aldığımız destek ile ülkemiz bu yaşananları da aşacak ve daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir.”