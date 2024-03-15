‘Olayı isteyerek anlattı’

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayeti davasında dün sanıklardan Veysel Sare’nin ifadesinin gönüllü olup olmadığıyla ilgili ara karar verildi. Mahkeme sanığın baskı altında değil, gönüllü ifade verdiğine hükmetti.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada savunmanın, sanık Sare’nin baskı altında ifade vermek zorunda kaldığını öne sürmesiyle bir süredir gerçekleştirilen duruşmayla ilgili ara karar açıklandı.

Mahkeme, sanığın ifadesinin gönüllü olduğuna ve baskı altında alınmadığına karar verdi.

Ara kararın ardından cinayet soruşturmasını yürüten polis memuru Murat Bayram olguları aktarmaya devam etti. Duruşmada Türkistan Gülce ve Halil Işık’a ait kıyafetlerden, ZSZ 211 Mustafa Söylemez’in kullandığı aracın direksiyonundan alınan swap örnekleri, araçta bulunan eldivenin swap raporu ile Ömer Tunç’a ait olduğu söylenen eldivenlerden alınan swap örneklerinin raporları sunuldu.

Duruşma esnasında sanık Musa Çiçek’in ifadesi mahkeme heyetine emare olarak verilmek istendi. İfadenin gönüllü verilmediğini iddia eden savunma, duruşma talebinde bulundu. Savcılık iddiaların tekzibi ve hazırlanması için süre talep etti.

Mahkeme heyeti davayı 18 Mart Pazartesi saat 13.00’e erteledi.



