Çözün bu sorunu

Serdar Şengül

Taşkent köyü sakinleri bir süredir ne sabit hatlarını ne de cep telefonlarını kullanamıyor. Köy halkı, telefonun icadından önceki duruma düşerken, yetkilileri ilgisiz olmakla suçladı. Taşkent Köyü Muhtarı Durmuş Aşandır, fiber optik ve telefon hatlarının yol yapım çalışmaları esnasında zarar gördüğünü söyledi. Aşandır, ev telefonlarının, cep telefonlarının çalışmadığını, köy halkının mağdur olduğunu ifade ederek, yetkililerin konuya eğilmesini ve bu sorunu çözmesini talep etti.

Aşandır: Köyümüz unutuldu

Diyalog’a konuşan Aşandır şunları dile getirdi.

“Bölgemizde gerek sabit hatlar gerekse GSM operatörlerinin çekmemesi bizi iletişimsiz bırakıyor. Özellikle yeni yapılan yolda fiber optik ve telefon hatlarının zarar görmesi dolayısıyla sabit hatlarımızı kullanamıyoruz. Bu konuda muhtar olarak Telekomünikasyon Daire müdürü ile görüştüm ve durumu ilettim ancak bir gelişme olmadı. Haliyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile de görüştüm ancak bir çözüm üretmedi. Bu konuda çok mağdur oluyoruz. Devlet yetkililerinin Taşkent halkının iletişim sorunuyla ilgilenmemesi burada unutulduğumuzun göstergesidir. Lütfen bu konuda yetkililer derhal harekete geçsin artık. Köyümüzde yalnız yaşayan yaşlılarımız var, onların tek iletişimi sabit hatlar onların cep telefonları da çekmiyor bize bu konuda çözüm getirecek yetkililere ihtiyacımız vardır. “

Yetkililer harekete geçmeli

Köy sakini Kazım Makinistoğlu ise acil bir durum olsa kimseye ulaşamayacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Taşkent köyümüzde sabit hatlarımız kesik ve çalışmıyor. Bu konuda çok mağduruz. Muhtarımız Durmuş Aşandır, bu konuda savaş veriyor ancak ne yazık ki çözümsüz kalıyor. Acilen bu köyün telefon hat bağlantıları yeniden onarılmalıdır. Ayrıca GSM hatları da burada tam çekmiyor çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Acil bir durum olsa kimseye ulaşamayacak haldeyiz. Bu konuda yetkililerden artık bir hareket bekliyoruz. Resmen unutulmuş vaziyetteyiz. “