Üst sınır 7 yıl

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Tantura olarak ta bilinen Doğu Akdeniz Üniversitesi kavşağında, 5 Temmuz 2023 tarihinde, Oytun Çakır isimli polis memuruna yönetimindeki araç ile çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Bülent Güner, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, sanığın yönetimindeki araç ile Gazimağusa istikametine 225 miligram alkol tesiri altında seyrettiği esnada, yol ortasında başka bir aracı durdurarak ehliyet kontrolü yapan polis memurları Oytun Çakır ile Coşkun Küçük’e çarptığını anımsattı. Heyet, kaza sonucu Oytun Çakır’ın yaşamını yitirdiğini, Coşkun Küçük’ün ise ağır yaralandığını belirterek, kazanın oldukça vahim sonuçları doğurduğunu, bunun da sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olduğunu kaydetti.

Katkısal kusuru vardı

Yargıç, kaza esnasında Oytun Çakır’ın, yönetimindeki aracı anayolun ortasında durdurarak, arkasındaki aracı hiç bir önlem almadan ve görev başında olmadığı halde durdurduğunu ve kaza esnasında koyu renk kıyafetler giydiğini belirtti. Yargıç, Çakır’ın da kazanın oluşumunda katkısal kusuru olduğu yönünde bulgu yaptıklarını, bunu da sanık lehine hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Kaza sırasında sanığın 225 promil alkollü olmasını ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini anlatan mahkeme, sanığın, Oytun Çakır ile Coşkun Küçük’ü 33 metre bir mesafeden görmesine rağmen kaza mahallinde fren izi olmadığını, bunun da sanığın kazayı önleyebilmek adına bir çaba göstermediğinin kanıtı olduğunu ifade etti. Yargıç, bunu da ağırlaştırıcı neden olarak dikkate aldıklarını vurguladı. Yargıç, sanığın kaza sonrası kaçmaya çalışmasını da ağırlaştırıcı neden olarak değerlenirdi.

Kamu menfaati ön planda tutulmalı

Kazanın meydana geldiği yerde yeterli aydınlatmanın olmamasını da sanık lehine değerlendirdiklerini belirten yargıç, son zamanlarda büyük artış gösteren ölümle neticelenen trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla, mahkemelerin, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaya yöneltici cezalar vermesinin gerekli olduğuna dikkat çekti ve kamu menfaatinin ön planda olması gerektiğini vurguladı. Sanığa hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğini belirten yargıç, tüm hususları değerlendirdikten sonra sanık Bülent Güner’i 5 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı. Mahkeme, ayrıca sanığın cezasının tamamlanmasının ardından sürüş ehliyetine de 2 yıl süreyle el konmasını ve sürüşten men edilmesine emir verdi.