Hastalar gerildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisi dün akşama doğru doldu taştı. Düşme, yaralanma, ağrı gibi şikayetlerle acil servine gelen vatandaşlar uzun süre bekledi. Acil serviste bir doktorun görevli olduğu öğrenilirken, uzun süre bekleyen vatandaşlarla sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Acil servise 19.00 ile 22.00 saatleri arasında 120’yi aşkın kişinin başvurduğu bilgisi elde edildi.

Neler yaşandı

İhbar üzerine hastaneye giden Diyalog muhabiri, bekleme salonunda 40’ı aşkın kişinin sıraya girdiğini gözlemledi.

Hastane önünde ise 10’nu aşkın kişi sırasını beklerken, Gönyeli’den gelen bir vatandaş, 2 buçuk saati aşkın süredir hastanede olduğunu dile getirdi.

Bir vatandaş ise 12 yaşındaki oğlunun düşme sonucu şakağında yara oluştuğunu, dikiş atılması gerektiğini ancak 2 saattir beklediklerini ifade etti.

Eline kilitlenme, karnına ağrı olan 21 yaşındaki genç bir kızın gözyaşı döktüğü görülürken, babası “Ne olur bir ağrı kesici yapın, sonra yine bekleriz” diye isyan etti. Hastaneye 2 saat önce geldiklerini ifade eden vatandaş, kızının ağrıdan dolayı ağladığını, acil vaka olmadıkları gerekçesiyle bekletildiklerini söyledi.

Babanın isyanı üzerine sağlık çalışanları, birçok bölgeden kalp krizi gibi acil vakalar geldiğini, onlara baktıklarını, bu nedenle hastaları bekletmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Herkes için zor bir gece

Bir başka vatandaşın 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle doktorların eğlenmeye gittiğini, hastalara bakacak yeterli hekim bulunmadığını savundu.

Bunu duyan bir sağlık çalışanı ise vatandaşın tepkisine isyan ederek, “boş durmuyoruz, ambulansla gelenlere bakıyoruz. Ayıp bu yaptığınız” diyerek, sitem etti.

Hem hastalar hem sağlık çalışanları için zor bir gece yaşanırken, daha fazla sağlık personelinin acil serviste görevlendirilmesi gerektiği dikkat çekti.