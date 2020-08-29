Birçok yeri kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen kazada yaya Melik Dinler’e (43) araba çarptı.

Dinler’in ağaçlık alandan aniden yola çıktığı, bu esnada araba çarptığı öne sürüldü.

Çarpmanın etkisiyle vücudunun birçok yerinde kırık oluşan Dinler, hastanede yoğun bakıma alınırken, araç sürücüsü Mert Akil Adalıer ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; kaza dün saat 13.40 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi.



Mert Akil Adalıer, yönetimindeki SH 550 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Melik Dinler’e çarptı.Kaza sonucu yaralanan Melik Dinler, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dinler, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Durumu ağır

Dinler’in kol ve bacaklarında kırıklar oluştuğu, iç kanamasının olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüsü Mert Akil Adalıer tutuklandı.