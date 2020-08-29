Kuzeyde 10, güneyde 14 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 10, Güney Kıbrıs’ta ise 14 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 311’e çıkarken, bunlardan 211’inin taburcu edildiği, mevcut hasta sayısının 18 olduğu açıklandı. Dün itibariyle de 7 hastanın taburcu edildiği belirtildi.

Güneyde ise toplam vaka sayısının 481'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Pilli son 24 saatte bin 723 test yapıldığını, 10 pozitif vakaya rastlandığını 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 723, pozitif çıkan vaka sayısının da 10 olduğunu, pozitif vakaların 4’ünün hava, 2’sinin deniz yolu ile ülkeye girenlerden olduğunu, 4’ünün de daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarından gözetim altında tutulduklarını ifade etti. Toplam vaka sayısının 311’e ulaştığını belirten Pilli, son 24 saatte 7 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.Pilli, taburcu edilen toplam vaka sayısının 211 olduğunu ifade etti. Bakan Pilli, tedavisi devam eden vaka sayısının 96, pandemi merkezindeki hasta sayısının 18, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısının ise 78 olduğunu açıkladı. Pilli, yoğun bakımda yatan hasta bulunmadığını belirtti.

Güneyde 14 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 2 bin 917 test sonucunda 14 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının bin 481'e ulaştığını duyurdu.