Cihangir zirveyi hedefliyor

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü start veren Cihangir’de teknik direktör Hasan Burgaç yeni sezona dair düşüncelerini Diyalog Spor Servisi ile paylaştı. Tek yabancı ile oynanacak olan ligin çok ilginç olacağını düşündüğünü söyleyen Hasan Burgaç, takıma kazandırılan 4 ismin şu ana kadar pozitif olarak takıma yansıdığını, yapacakları çalışma ile takımın son durumunu daha iyi görebileceklerini söyledi.

Planlamamız hazır



Pazartesi günü başladıkları yeni sezon hazırlıklarına Cuma gününe kadar devam edeceklerini belirten Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, bu hafta itibariyle Cumartesi ve Pazar gününü boş geçeceklerini söyledi. Önümüzdeki haftadan itibaren haftanın altı günü takımla çalışacaklarını ifade eden Burgaç, yeni sezona dair tüm planlamalarının hazır olduğunu ifade etti. Hazırlık çalışmaları kapsamında 16 Eylül’de Esentepe, 19 Eylül’de Yeni Boğaziçi,23 Eylül’de Doğan Türk Birliği, 26 Eylül’de Göçmenköy, 30 Eylül’de Türk Ocağı, 3 Ekim’de Yonpaş Dumlupınar, 10 Ekim’de ise Gönyeli ile 7 hazırlık maçının planlandığını söyleyen Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, bunlara ilave 2 hazırlık maçının daha planlamada olduğunu belirterek, 4 Ekim tarihinde ise yurtiçi kampının olacağını ifade etti.

Geçen yılki ivmeyi istiyoruz

Geride kalan sezon ligin ilk devresindeki performans ve kaliteli süreci örnek göstererek yola çıktıklarını ifade eden Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, bunun yanında kupada finali ciddi anlamda hedeflediklerini söyledi. Tek yabancı ile oynanacak olan ligde ilginç bir tablo olacağını belirten Burgaç, yerli oyuncu konusunda şu ana kadar takıma kazandırdıkları 4 ismin pozitif olarak takıma yansıdığını belirterek transfer sürecine ilerleyen günlerde yine devam edeceklerini ifade etti. Takımdan ayrılan Zihni ile ilgili olarak da açıklama yapan Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, Zihni adına çok sevindiğini Cihangir camiası ve ülke adına Zihni sürecinin önemli ve sevindirici olduğunu söyleyen Burgaç, temennisinin Zihni’nin başarılı olup daha iyi yerlere gelmesi olduğunu sözlerine ekledi.