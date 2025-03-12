Çenesine vurdu

Ayrıldığı eşi T.E.’yi (29) sürekli taciz eden, son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde genç kadının evini basan Cengiz Kösenli önceki gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün "şiddet tehdidi, cinsel tacizlik, mülke tecavüz, darp ve rahatsızlık" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı teminatla serbest bırakılırken, gece yarısı eski eşinin Lefkoşa’daki evine pencereden girdiği, onu ve erkek arkadaşını tehdit ettiği açıklandı.

Zanlının birçok kez eşini darp ettiği, bazı suçlarla ilgili dosya hazırlanırken, işlediği bazı darp suçlarıyla ilgili ise T.E.’nin şikayetçi olmaması nedeniyle ileri işleme gidilmediği ancak polis tarafından defalarca uyarıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 8 Mart 2025 tarihinde saat 00.45’te eski eşi T.E. ile erkek arkadaşının Lefkoşa’daki ikametgahlarına yatak odasında birlikte uyudukları sırada balkon girdiğini söyledi.

Polis, zanlının mülke tecavüz suçunu işledikten sonra eski eşine hitaben yüksek sesle "sen benim yüzüme nasıl bakacaksın, bu kirli ellerinle çocuğumuza nasıl dokunacaksın" sözlerini sarf ettiğini açıkladı.

Zanlının eski eşini pencerenin dışına çıkarmaya çalıştığı sırada genç kadının yüzüne tükürdüğünü kaydeden polis, çenesine bir kez yumruk vurmak suretiyle de darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının eski eşinin erkek arkadaşına hitaben de "Sen hiç konuşma, içeriye gelirsem kan çıkar ve cesediniz çıkar bu evden" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, T.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek muayene edildiğini, yapılan muayene sonucunda sol yanakta ağrı mevcut olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, aynı gün hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlının 10 Mart 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Şiddete meyilli

Polis, zanlının 5 Ağustos 2023 tarihinde yine T.E.’yi darp ettiğini, telefonda tacizde bulunduğunu, bu suçlarla ilgili dosya hazırlandığını açıkladı.

Polis, ayıca zanlının 3 kez eski eşine karşı darp suçu işlediğini, ancak T.E.’nin ifade vermekten imtina etmesi sebebi ile mahkemeye sevk edilmediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının şiddete eğilimli bir kişi olup boşanmış olduğu eşine karşı mahkemeye sevki olmayan birçok benzer suçu işlediğini, defakez uyarılmasına rağmen ise suçları işlemeye devam ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının bu evlilikten olan çocuklarının velayetinin annede olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

