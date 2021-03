Çenesini kırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Hamitköy bölgesinde meydana gelen olayda kavga ettiği iki kişiden birinin çenesini kırdığı öne sürülen İbrahim Karahüseyin tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının arazi girişine koyduğu TIR dorsesini kaldırdıkları gerekçesiyle U.S. (E-45) ve M.E.’yi (E-39) darp ettiği belirtildi. Zanlı 10 bin TL nakit teminat ve 2 kişinin imzaladığı 125'er bin TL’lik kefalet senediyle serbest kaldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 27 Şubat 2021 tarihinde, saat 12.00 sıralarında Hamitköy Ağıllar bölgesinde arazilerinden geçmemeleri için koymuş oldukları TIR dorsesini kaldırdıkları gerekçesiyle U.S ve M.E. ile tartışmaya girdiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının daha sonra tartıştığı iki şahsın yüzlerine elleriyle vurarak darp ettiğini ifade etti.

U.S, M.E. ve 2 görgü tanığından ifade alındığını dile getiren polis, herkesin zanlının suç işlediği yönünde beyanda bulunduğunu aktardı.

10 bin nakit ödedi

Polis memuru, U.S, M.E.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden kontrolden geçirildiğine işaret ederek, vücutlarında darp ve cebir izine rastlandığını anlattı.

Polis, tutuklanan zanlının U.S.'nin de kendisine vurduğunu söyleyip suçunu itiraf ettiğini vurguladı. Zanlı hakkında darp suçuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten polis, tüm ifadelerin temin edilmesinin ardından evine gönderildiğini kaydetti. Darp edilen U.S.'nin ağrılarının geçmemesi üzerine 1 Mart tarihinde Yakın Doğu Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Servisine giderek muayeneden geçtiğini dile getiren polis, muayene sonucunda çenesinin kırık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Polis memuru, U.S.'nin 2 Mart tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye gelerek çenesinin kırıldığını anlatıp zanlı aleyhine tekrar şikâyetçi olduğuna dikkat çekti. Zanlının yeniden gözaltına alındığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminat talebiyle mahkemeye getirdiklerini söyledi.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 125'er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.