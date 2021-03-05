İmkansız değil

Cumhuriyet Meclisinde konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, esnafın kepenk kapattığını, turizmin artık açılması gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.

Ataoğlu, önceliğin sağlık olduğunun, öte yandan ülke ekonomisi adına da gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Bakan Ataoğlu, sektördeki 22 bin 500 kişinin aşılanması için talepte bulunduklarını açıkladı ve ülke nüfusunun da henüz istenen oranda aşılanmadığını söyledi.

Ataoğlu, 1 Nisan olarak belirlenen açılma tarihi hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin nüfusun belirli oranda aşılanması sonucu bu açılmaya izin verileceği, gelecek olanların da aşılanmış olması gerekeceği, antikor testlerine bakılabileceği ve hızlı testlerin kullanılabileceği yanıtını aldıklarını bildirdi.

Fikri Ataoğlu, ülkeye turistler gelmeye başladıktan sonra artık, “kapandık” denemeyeceğini kaydetti.

Ülkedeki aşılanma oranı istenen noktaya gelene kadar turistlerin, otelden çıkmadan, kapalı grup halinde, cuma-pazar nasıl getirilebileceği konusunda da Üst Komite’ye danıştıklarını kaydeden Ataoğlu, bir soru üzerine iç turizmin hareketlenmesiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü, vatandaşa daha ucuza tatil seçeneği sunulması için çalışıldığını belirtti.

Ataoğlu, farklı turizm modelleriyle ilgili çalışmaların da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne iletildiğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 11:28