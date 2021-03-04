İtfaiyeyi zorladı

Olumsuz hava koşulları, beraberinde dolu yağışı ve yangın getirdi. Girne bölgesinde dün öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu, akşama doğru ise yıldırım düşmesi sonucu tarihi St. Hilarion Kalesi içerisindeki büfede yangın çıktı.

Çıkan yangında tarihi kalenin orta kısmında bulunan kafeterya ve içerisindeki bazı tarihi eserler kullanılamaz hale geldi.

St. Hilarion Kalesi'nin olduğu dağlık bölgeden yükselen alevler ülkede turizmin başkenti olan Girne’den de görüldü.

Sivil savunma, polis, itfaiye ekipleri ve askeri personelin 3 buçuk saat süren çalışması sonucu yangın kalede bulunan müzeye sıçramadan söndürüldü.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, alevlerin kafeterya dışındaki bölümlere sıçramasının önlendiğini ve tarihi kalede herhangi bir hasar bulunmadığını ifade etti.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş de, yangının akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

Büfe işletmecisi Mustafa Gürsel ise büfenin ve tarihi eserlerin zarar gördüğünü ifade etti. Gürsel,

"Büfede fotoğraf sergisi, çeşitli eserler vardı. Hepsi yandı" diye konuştu.

Ekipler saatlerce uğraştı

Tarihi dokusu nedeniyle turistlerin uğrak yerlerinden biri olan St. Hilarion Kalesi'nin orta kısmında; büfe olarak kullanılan yerde yangın çıktı.

Yıldırım düşmesi sonucu saat 16.45 sıralarında başlayan yangına sivil savunma, polis, itfaiye ekipleri ve askeri personel müdahale etti.

Ekiplerin 3 buçuk saat süren çabası sonucu yangın 20.30 sıralarında söndürüldü.

Yangında kale içerisinde bulunan büfe ve içerisindeki bazı tarihi eserler zarar gördü.

Ataoğlu: Kafeterya dışında bir hasar yok

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, devletin tüm birimleriyle yangın bölgesinde olduğunu söyledi.

Ataoğlu, kaledeki kafeterya bölümünün, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında tamamen yandığını belirtti.

Ataoğlu, bununla birlikte, alevlerin kafeterya dışındaki bölümlere sıçramasının önlendiğini ve tarihi kalede herhangi bir hasar bulunmadığını ifade etti.

Bakan Ataoğlu, yangın söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye, asker ve Sivil Savunma ekiplerine de teşekkür etti.

Güneş: Müze zarar görmedi

Olay yerine giden Girne Kaymakamı Sinan Güneş, yangının akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığının tahmin edildiğini belirtti.

Güneş, yangına müdahale edildiğini ve alevlerin kafeterya dışında bulunan bölümlere sıçramasının önlendiğini bildirdi.

Güneş, kaledeki müzenin yangında zarar görmediğini kaydetti.

Büfe işletmecisi Gürsel: Çeşitli eserler yandı

Büfe işletmecisi Mustafa Gürsel ise büfenin ve tarihi eserlerin zarar gördüğünü ifade etti. Gürsel,

"Büfede fotoğraf sergisi, çeşitli eserler vardı. Hepsi yandı" diye konuştu. Gürsel, kaledeki yangının yıldırım düşmesinden kaynaklandığını düşündüğünü çünkü kafeteryada elektrik olmadığını söyledi.

Gürsel, yangında birçok tarihi etnografik eserin, arşivinin, duvarlardaki fotoğrafların, ziyaretçilerin mektupları gibi birçok özel eşyasının ve bilgisayarının yandığını ifade etti.

Aynı zamanda gazeteci olan Mustafa Gürsel, pandemi nedeniyle bir yıldır kafeteryanın kapalı olduğunu ve sözleşme süresinin de dolduğunu ancak kendisinin ödemelerine devam ettiğini kaydetti.

St. Hilarion Kalesi’nin 1995’te Beşparmak Dağları’nda çıkan büyük yangında da zarar gördüğünü hatırlatan Gürsel, ikinci kez yangın felaketiyle karşılaşmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mustafa Gürsel, mayıstan beri kafeteryada elektrik olmadığını da kaydetti ve yağışlı havanın etkili olduğu saatlerde başlayan yangının yıldırım düşmesinden kaynaklandığını söyledi.

Başbakan Saner bilgi aldı

Bu arada yangın esnasında Ankara’da bulunan Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i telefonla arayarak bilgi aldı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Saner, ülkedeki kötü hava koşulları çerçevesinde yıldırımdan dolayı çıkan yangının büyümeden kontrol altına alındığı bilgisi aldığını ve bunun sevindirici olduğunu belirterek, yangının söndürülmesinde emek harcayan herkese teşekkür etti.

Başbakan Saner, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.