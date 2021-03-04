Girne’ye dolu yağdı

Girne bölgesinde öğlen saatlerinde ise aralıklı sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü. Girne’nin yanı sıra Boğazköy’de de etkili olan dolu yağışı

Kormacit, Lapta, Alsancak, Karmi bölgelerine düşen dolu çevreyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının arttığı Mart ayında aniden başlayan dolu yağışı sosyal medyayı birçok paylaşıma neden oldu.

Dolu yağışı nedeniyle Boğazköy Kavşağı ile St. Hilarion kavşağı arasında yolda kayganlık meydana geldi.

Polis ekipleri yolda denetimi artırırken, sürücülerin dikkatli olması için sürekli mesaj yayımlandı.