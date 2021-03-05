Acımız ortak

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında olduğu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan acı haber KKTC’de de büyük üzüntüye neden oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve bakanlar taziye mesajı yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildiği, arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği, 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yaşamını yitirenlerin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve 2 askerin şehit olduğu açıklandı.

Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.



Bakan Akar ve komutanlar bölgede

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti. Elazığ Havalimanı'nda Vali Erkaya Yırık ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, 8. Kolordu Komutanlığı'na geçti.

Akar, askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada, Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “Cougar tipi” helikopterin kaza kırıma uğradığını belirtti.

Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktaran Akar, “Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi” diye konuştu.

KKTC Türkiye’nin acısını paylaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a giderken düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan 11 asker için taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, 11 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını büyük ve derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim.” dedi.

Başbakan Ersan Saner de Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’a birer mesaj göndererek elim olaydan dolayı duyduğu derin üzüntüyü aktardı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ünal Üstel,

Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Türkiye’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları paylaştı.