Ortak ses verildi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), İnşaat Mühendisleri Odası, Kiralık Araç İşletmeciler Birliği (KAİB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Restorancılar Birliği (RES-BİR), Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Birleşik Taksiciler Birliği, Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Faiz Yasası ve banka borçları ile devlete olan borçların yapılandırılması gündemi ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenen toplantıya, her örgütten 2 kişi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga yaptı.

Borçların yapılandırılması, bankalara olan borçların yapılandırılması, faiz yasasının çıkarılması ve devlete olan borçların yapılandırılması gündemi ile gerçekleştirilen toplantıda; hukukçulardan oluşan bir ekip oluşturulması ve teknik çalışmaların süratle başlatılmasına karar verildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ekonominin önünün açılmasının ilk bacağının aşılanmak ikinci bacağının ise borçların yapılandırılması olduğunu ifade etti.

Pandemiden yara alan ülkelerin ekonomisini ayağa kaldırmak için çalışmalarına çoktan başladığını ifade eden Gürcafer, “Biz ise Allah’a emanet bir sandalın içerisindeyiz, elimizde kürek de yok, savrulup gidiyoruz” dedi. Gürcafer, gelinen noktada ivedilikle bir Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası’na ihtiyaç olduğunu kaydetti.

KTİMB Başkanı Gürcafer, ülkedeki bir diğer önemli eksikliğin ise Faiz Yasası olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Koordinatörü Hürrem Tulga, devletin hiçbir zaman alacağından vazgeçmediği gibi zamanında ödeme yapılmaması halinde ceza sistemini uygulamaya soktuğunu kaydederek Faiz Yasası ile birlikte Borçların Yapılandırılması Yasası’nın da yapılması gerektiğini kaydetti.

Sektör temsilcileri konuştu

Kiralık Araba İşletmecileri Birliği (KAİB) Asbaşkanı Redif Nurel, Faiz Yasası ile birlikte tüm kamu alacaklarının da yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Doğruyol, “Bir an önce aşılanma olmalı. Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası çıkarılmalıdır” dedi.

Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası’nın çalışmalarına vakit kaybedilmeden başlanması gerektiğini söyledi.

Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi Başkanı Kazım Ant, geçmişte 3 kez yapılandırma yasası yapıldığını hatırlatarak ülkede artık Faiz Yasası’nın şart olduğunu kaydetti.

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası’nın gerekliliği ve ivediliğine işaret ederek bu hususta katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB) Başkanı Yakup Serdaroğlu, Faiz Yasası’nın ciddi şekilde planlanıp gerekli çalışmanın vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası çalışmaları kapsamında katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası’nın önemi noktasında tüm örgütlerin hem fikir olduğunu ifade ederek ilgili çalışmaların hızla yapılması gerektiğini kaydetti.