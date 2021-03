Kıbrıs’ta bambaşka bir durum var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda 17.00’de gerçekleşen kabulde Kılıç, Tatar’a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un iyi dileklerini ve selamlarını iletti.

Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs’ta iki taraf arasında iş birliği yapılabileceğini ve bunun hem Akdeniz hem de bölgedeki istikrar açısından önemli olduğunu vurgulayarak, artık ne Akdeniz’in eski Akdeniz, ne de Kıbrıs’ın eski Kıbrıs olduğunu, artık bambaşka bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar da pandemi döneminde karşılıklı ziyaretlerin seyrekleştiğini fakat karşılaşılan engellerin en azından zihinlerde ortadan kaldırılmasıyla söz konusu ziyaretlerin eski durumuna gelmeye başladığını aktardı.

Aşıların daha da yaygınlaşmasıyla, yavaş yavaş ekonomide de bir hareketlenmenin başlayacağını da dile getiren Tatar, Kıbrıslı Türklerin İngiliz döneminden bu yana adada türlü zorluklar yaşadığını ifade etti…

Ertuğruloğlu: Ortaklığı Rumlar bozdu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.

Bakan Ertuğruloğlu, 4 Mart 1964’te BM Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı kararı alarak Kıbrıs konusunu müzakereler yoluyla iki tarafın kabul edebileceği yaşayabilir bir anlaşma sağlanmasının önündeki engeli oluşturduğunu kaydetti.

Ertuğruloğlu, Ortaklık Cumhuriyeti’ni bozan Rum tarafını tek taraflı bir şekilde BM Genel Kurulu’nda üye ülke diye oturtmakla BM’nin sorunu çözmeye yardımcı olabilecek yardımcı kuruluş olmaktan çıktığını ve sorunun tarafı olduğunu, bugüne kadar da bu şekilde gelindiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, TBMM heyetinin dünkü ziyaretinin 4 Mart tarihiyle örtüşüyor olmasının anlamlı bir olay olduğunu ve 5+1 görüşmesinin gerçekleşeceği 27 Nisan’dan önce gerçekleşmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kılıç: TBMM iradenizi destekliyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarını iletti.

Kılıç, “KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün davası, hakları, varoluşsal hakları, temel hakları bizim her zaman Türkiye olarak en önem verdiğimiz, birinci öncelik olarak gördüğümüz uluslararası camia içerisinde haksızlıklara maruz kalmış olduğunda ve bırakıldığında, fakatsız, amasız her zaman arkasında durduğumuz duracağımız bir dava olarak gördüğümüz bir davadır.” dedi.

Kılıç, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır bu mücadeleyi en kuvvetli şekilde verdiğini vurgulayarak, “TBMM olarak da biz her zaman sizin bu noktadaki çabalarınızı, çalışmalarınızı, iradenizi destekliyoruz” dedi.

Sennaroğlu: Haklarımıza kimse dokunamaz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Önder Sennaroğlu kabuldeki konuşmasında Anavatan Türkiye ve KKTC’nin sarsılmaz ilişkilerinin Kıbrıs Türk halkını mutlu kıldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerek aşı tedariki gerekse diğer alanlardaki katkılardan dolayı Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Sennaroğlu, ekonomi, sağlık, eğitim ve diğer konularda pandemi koşullarında yaşanan sıkıntılar bulunduğunu fakat, uluslararası gelişmelerin bu dönemde görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, Akdeniz’deki durum, 5+1 Kıbrıs konferansı ve bölgedeki diğer gelişmelere bakıldığı zaman, Anavatan ve KKTC’nin el ele olduğu sürece kimsenin Kıbrıs Türk halkının haklarına dokunamayacağını kaydetti.

Güzelmansur: CHP her zaman yanınızda

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve sevgilerini getirdiğini belirterek, CHP’nin her zaman tüm imkânlarıyla Kıbrıs Türk halkının haklı davasının yanında olduğunu belirtti.

Sezgin: Kıbrıs davasının savunucusuyuz

İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de İyi Parti Başkanı Meral Akşener’in KKTC halkına en iyi dileklerini ilettiğini belirtti.

Sezgin, Kıbrıs davasının gerçek ve sahici bir savunucusu olduklarını ifade ederek, Kıbrıs müzakerelerinde kaydedilecek bir çözüm veya ilerlemenin yine KKTC parlamentosu ve demokrasisiyle hayat bulacağını belirtti ve kabul için Sennaroğlu’na teşekkür etti.

Görüşmenin ardından konuk milletvekiller locaya çıkıp bir süre Meclis oturumunu izledi. Bu sırada bazı milletvekilleri yerlerinden kalkarak konuk heyettekilerle sohbet etti.

Konuk heyeti Saner de kabul etti

Başbakan Ersan Saner, Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.

Ankara’da çok verimli temaslar gerçekleştirdiğini belirten Başbakan, Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı ve yapılan katkılar için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkür etti.

Türkiye’den dün gelen 20 bin doz aşı ile birlikte aşı sayısının 100 bine ulaştığını kaydeden Saner, Güney Kıbrıs AB üyesi olması ve nüfusu KKTC nüfusunun 3 katı olmasına rağmen ellerindeki aşı miktarının 110 bin olduğunu kaydetti.

Saner, KKTC’nin Avrupa’yla kıyaslandığında nüfusunun yüzde 15’i çift doz aşı olan ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti.