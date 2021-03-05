Örnek oldular

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile Sare Tüfekçi Başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions kulüpleri Lefkoşa Bölgesinde Pandemi nedeniyle kapanma sürecinde kazanç sıkıntısı çeken ihtiyaçlı 164 kişiye gıda paketi dağıtımında bulundu.

Lapta Best Market ve Karşıyaka Gül Market ile Lefkoşa Sanayi Bölgesinden Konil & Sons Ltd.’nin ana sponsorluğunda ve kulüp üyelerinden elde edilen kuru bakliyat ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri kulüplere başvuruda bulunan ve ihtiyaçlı olduklarını tespit edilen kişilere dağıtıldı.

Dağıtımda Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan Kuran, Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve her iki kulübün Başkan ve üyelerinin de katılımıyla oluşturulan ekiplerce temin edilip dağıtım yapıldı.

