Örnek oldular

Lefkoşa Merkez ve Lefkoşa Sarayönü Lions kulüpleri ihtiyaçlı 164 kişiye gıda paketleri dağıttı

Örnek oldular
banner432

   Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile Sare Tüfekçi Başkanlığındaki Lefkoşa Sarayönü Lions kulüpleri Lefkoşa Bölgesinde Pandemi nedeniyle kapanma sürecinde kazanç sıkıntısı çeken ihtiyaçlı 164 kişiye gıda paketi dağıtımında bulundu. 

   Lapta Best Market ve Karşıyaka Gül Market ile Lefkoşa Sanayi Bölgesinden Konil & Sons Ltd.’nin ana sponsorluğunda ve kulüp üyelerinden elde edilen kuru bakliyat ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan gıda paketleri kulüplere başvuruda bulunan ve ihtiyaçlı olduklarını tespit edilen kişilere dağıtıldı.
   Dağıtımda Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkan 1. Yardımcısı Duygu Adahan Kuran, Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve her iki kulübün Başkan ve üyelerinin de katılımıyla oluşturulan ekiplerce temin edilip dağıtım yapıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kıbrıs’ta bambaşka bir durum var
Kıbrıs’ta bambaşka bir durum var
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner472

banner460