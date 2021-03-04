NECMİ USAL

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’ün genç kanat oyuncusu Kadir Çetinkaya, “Hedeflerim, hayallerim, yaşamak istediğim duygular var” dedi.

Göçmenköy altyapısından yetişen, bir dönem kiralık olarak Yenicami altyapısında forma giyerek goller atıp asistler yapan ve elde edilen birçok şampiyonlukta büyük katkısı olan Kadir Çetinkaya, futbolsuz geçen dönemi değerlendirdi.

Genç oyuncu “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun aldığı karar bence yanlıştı. Gerekli önlemler alınıp futbol oynatılabilirdi. Örnek olarak verilecek çok ülke var” dedi.

Bireysel antrenman yeterli değil

“Futbol liglerinin oynanamaması, genç ve gelişim çağında olan futbolcuları oldukça olumsuz etkileyecek” diyerek sözlerine başlayan Kadir Çetinkaya, “Antrenman yapmamak, maç oynamamak biz genç futbolcuları etkileyecek. Ben istediğim kadar bireysel antrenmanlarımı devam ettirsem de maç oynamakla oynamamak arasında dağlar kadar fark var. Bireysel antrenmanla sadece kendimizi fit tutabiliyoruz. Ki bence her genç futbolcu bunu yapmalı. Önümüzdeki sezonda futbol seviyesi ve kalitesinin düşeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Futbolu mesleğim olarak görüyorum

“Belki de bazı futbolcu arkadaşlarım, abilerim futbol hayatına nokta koymayı düşünüyor” diyen genç futbolcu, “Özellikle yaşı büyük olan futbolcu abilerimizde bu düşüncenin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ben futbola kesinlikle devam edeceğim. Benim tüm gelirim futboldan. Tüm ihtiyaçlarımı futbol sayesinde karşılıyorum. Futbolu mesleğim olarak görüyorum. Devam etmemin sebebi sadece maddi kazanç değil, futbola olan tutkum. Gerçekleştirmek istediğim hayallerim var. Futbolsuz bir hayat düşünemiyorum. Yeni sezona en iyi şekilde girmek için çalışmalarını sürdüreceğim. Takımla idmanlar başlayana kadar antrenmanlarımı bireysel sürdürmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Haftanın beş günü çalışıyorum

Göçmenköy’ün genç yıldızı Kadir Çetinkaya, “Futboldan uzak kalmamak için haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. Hafta sonları kendime dinlenme veriyorum” dedi. “Fit kalmak için ve futboldan uzaklaşmamak için elindeki tüm imkanlarla antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü söyleyen genç futbolcu, “Halı sahalar açıkken arada halı sahaya gidiyordum. Halı sahaları da topla antrenman olarak görüyorum. Çalışmalarımı bu şekilde sürdüreceğim”

şeklinde konuştu.

Mental olarak çöktüm

Futboldan uzak kalmanın çok kötü bir durum olduğunu ve bu sürecin kendisini bayağı olumsuz etkilediğini söyleyen genç futbolcu, “Mental olarak çöktüm. Sonuçta geçimimi futboldan sağlıyorum. İnsanın kendi parasını kazanması güzel bir durum. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, ailemize yardımcı oluyoruz ama şu anki durumda liglerin oynanmamasından dolayı tüm bunların hiçbirini yapamıyoruz” dedi.

Hayallerimi henüz gerçekleştirmedim

“Hedeflerim, hayallerim, yaşamak istediğim duygular var” diyen Kadir Çetinkaya, “Futboldan asla soğumadım, soğuyamam. Futbol benim yaşam tarzım. Benim hayatımda çok önemli bir konumda. Yaşım daha genç. Futboldan soğuyabileceğimi, uzaklaşabileceğimi düşünmüyorum ve futbolu bırakmayı asla düşünmüyorum. Daha gerçekleştirmek istediğim hayallerim ve kazançlarım var” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.