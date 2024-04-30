Cep telefonları incelemede

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Kongo uyruklu öğrenciler Vigilance Dande ile Tashinga Simplicio Gwesu’yu tutuklayarak, dün mahkemeye çıkardı.

Duruşmada Gwesu’nun iç çamaşırı içerisinde uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderildiği ancak sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi. Zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının incelendiği kaydedildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 25 Nisan 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde park halinde şüpheli olarak bulunan ZSZ 277 plakalı araçta tespit edilen Tashinga Simplicio Gwesu’nun üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde gri alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık bir gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, olay yerinde tespit edilerek tutuklanan Vigilance Dande isimli şahsın UA 270 plakalı aracında yapılan aramada ise siyah erkek çorabı içerisinde alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 5 gram hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Vigilance Dande ile Tashinga Simplicio Gwesu’nun tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, bulunan emarelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz ellerine ulaşmadığını bildirdi. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca aranan şahıslar bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarının incelemesinin sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.