İş yerinden para çaldı, Bahse yatırdı ve tutuklandı



Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir bahis evinde çalışan ve müşterilerden tahsil ettiği toplam 3 bin 299 TL parayı, iş yerine teslim etmeyip maçlara bahis yatırmak suretiyle çaldığı ortaya çıkan 23 yaşındaki İ.K. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 22 Nisan 2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bahis evinde kasiyer olarak çalışan İ.K.(E-23)’nin, müşterilerden tahsil ettiği toplam 3 bin 299 TL parayı, iş yerine teslim etmeyip maçlara bahis yatırmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.