Çalışmalar yoğunlaştı

Hurşide BAYBORA

Başbakan Ünal Üstel, yapımı süren yeni Girne Hastanesi'nin yılsonuna kadar hizmete girmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve bazı bürokratlar dün yeni Girne Hastanesi'nde yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi; müteahhit ve teknik elemanlardan bilgi aldı.

Başbakan Üstel, incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamada, hükümete geldikleri günden beri halka verdikleri sözleri anımsatarak, geçmişte yarım kalan projeleri bitirime sözlerinin arkasında olduklarını vurguladı.

Halkın ihtiyacı olan reform nitelikli yasalar, yeni projeler yaparak halkı rahatlatacaklarını dile getiren Üstel, hükümet olarak halka verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Turizmin beldesi olan Girne bölgesinde 1974 yılından kalan hastanenin bölge halkına hizmet vermeye devam ettiğini belirten Üstel, Girne bölgesindeki nüfusun süratli artmasından dolayı Girne Hastanesi'nin yetersiz kaldığına dikkat çekerek, bölge halkına daha iyi, çağdaş ve kaliteli hizmet vermek amacıyla yetersiz kalan sağlık hizmetinin bölge halkına kazandırılması için yeni Girne Hastanesi inşaatına karar verildiğini kaydetti.

“Güzelyurt hastanesinin ihalesine çıkılacak”

İleriki aylarda Güzelyurt hastanesinin ihalesine çıkılacağı müjdesini de veren Üstel, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgesinde nüfusun süratli şekilde artmasıyla Sağlık Ocaklarının yetersiz kaldığını dile getirerek, o bölgelere de yeni Sağlık Ocakları kazandıracaklarını kaydetti.

Üstel, yeni ihalelerle, Değirmenlik ve Maraş bölgelerindeki Sağlık Ocaklarının da hizmete gireceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yeni Girne Hastanesi'nin inşaatının hızla devam ettiğini dile getirerek, projeye ait ihtiyaçların dikkate alınarak, revizyonlar yapıldığını ve inşaatın süratli şekilde yapılması hedefinde olduklarını belirtti.

Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay konuşmasında, Girne bölgesinde yapımı süren yeni Girne Hastanesi'nin, bodrum ve zemin kat haricinde diğer katlardaki faaliyetlerinin tamamlanma aşamasına gelindiğini kaydetti.

114 yataklı olacak hastanenin bodrum katında 5 ameliyathane ve 12 diyaliz bölümü bulunacağını dile getiren Akçay, hastanenin poliklinik hizmetleriyle Girne bölgesine çok büyük hizmet sağlayacağına inandığını söyledi.

