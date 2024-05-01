‘Gizli bilgi’ sızdırıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “BM’nin gerek Genel Sekreter Antonio Guterres gerekse Kişisel Temsilci Maria Angela Holguin düzeyinde yeni bir üçlü ya da beşli görüşme için çalıştığını” ileri sürmesinin ardından, konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Alithia gazetesi, “Nikolas da Guterres’in Önerisini Görmedi- Öneri Yok Sadece Toplantıyla İlgili Nabız Yoklama Var- Nikos Hristodulidis Oyun Bile Olmadan Suçlama Oyunu Oynuyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in izlenim yaratma oyunlarının yine ortaya çıktığını yazdı.

Hristodulidis’in ulusal konsey toplantısının ardından, ulusal konsey toplantısında konuşulanların basına sızdırılmasından ötürü hayal kırıklığı ifade ederek bunun ciddiyet göstergesi olup olmadığını sorduğunu anımsatan gazete, ancak sızıntıların bizzat başkanlıktan kaynaklandığının ortaya çıktığını belirtti.

Yalnızca Hristodulidis ile çevresinin Guterres’in öneri sunduğunu savunduğunu yazan gazete, Ulusal Konsey'in geri kalan katılımcılarının ise herhangi bir öneri olmadığı, fakat sürecin yeniden başlaması için bir nabız yoklaması yapıldığı veya senaryolar tartışıldığını anladıklarının ortaya çıktığına işaret etti.

Gazeteye göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos da konuyla ilgili açıklamasında, “bazı basın yayın organları tarafından sunulduğu üzere, BM Genel Sekreteri kanadından öneriler olduğunu söyleyecek kadar ileriye gidemeyeceğini” dile getirdi.

Papadopulos, Hristodulidis’in bir öneriye atıfta bulunduğunu ve bu yüzden kendisine hangi öneriyi kabul ettiğinin sorulması gerektiğini söyledi.