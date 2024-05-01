Bahar sevinci yaşandı 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri bahar döneminde de başladı.

LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ilki 27 Nisan 2024 tarihinde Cumartesi günü gerçekleşti.

Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik serisinin ilkinde gün boyu müzik, sürpriz etkinlikler, eğlenceli oyunlar, ödüller ve performanslar yer aldı. Gün içerisinde öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının yapıldığı Cumartesi etkinliğinde LAÜ Öğrenci Kulüpleri farklı aktiviteler gerçekleştirdi.

LAÜ öğrencilerinin ve kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler saat 16.00’da başladı. Etkinlik programında, çeşitli yarışmalar, Bahar’da sanat ve resim atölyesi, Bahar şapka şıklığı atölyesi, Bahar esintisinde dans, sokak hayvanları da sevgi ister kermesi ve DJ Crymez performansı yer aldı.

Çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler eğlenceli aktivitelerle neşeli saatler geçirdi.



Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 09:56