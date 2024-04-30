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Analiz sonuçları bekleniyor

40 adet uyuşturuculu hapla yakalanan zanlıların tutukluluk süresi uzadı

Analiz sonuçları bekleniyor
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 40 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ve bir gram hintkeneviriyle yakalanan Mehmet Uygan ile Ferhat Ünsal hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 25 Nisan 2024 tarihinde zanlı Mehmet Uygan’ın, ülkede kaçak yaşadığına ve tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair ihbar aldıklarını belirtti. Polis, alınan bilgi üzerine zanlının ikametgahına baskın yaptıklarını anımsattı. Zanlı  Ferhat Ünsal’ın da ikametgah içerisinde tespit edildiğini anlatan polis, zanlıların huzurunda evde yapılan arama sonucunda, koltuk üzerinde bulunan bir kutu içerisinde, 39 tam bir yarım olmak üzere 40 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ile bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini hatırlattı. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren  polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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