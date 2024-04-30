Cezası 2 bin 758 TL 

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma suçu ilk sıralarda yer alırken, Polis Genel Müdürlüğü, son 4 ayda 5 bin 906 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. İşlem yapılan sürücüler, asgari ücretin yüzde 10’u yani 2 bin 758 TL para cezası ödedi.

Ayrıca sürücülerin ehliyetinden 15 puan düşüldü.

6 günde 957, 4 ayda 5 bin 906 kişi

Polis, ülke genelinde 22-28 Nisan tarihlerinde yapılan trafik denetimlerine ek olarak, sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu kullanımına yoğunlaşıldığı belirtildi. Denetimlerde 6 günlük sürede sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen 957 araç sürücüsünün rapor edildiği kaydedildi. Polis, 2024 yılı 1 Ocak - 28 Nisan tarihleri arasında ise 5 bin 906 araç sürücüsünün, seyir halindeyken cep telefonu kullandığının tespit edildiğini bildirdi.

Polis, 2023 yılında ise toplam 12 bin 322 araç sürücüsünün seyir halinde cep telefonu kullanma suçundan rapor edildiğini açıkladı. Polis açıklamasında, telefon yasağının temel dayanağının kazaların önlenmesi olduğu vurgulandı. Polis Genel Müdürlüğü, sürücüleri araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı.Polis, sürüş sırasında cep telefonu kullanma yasağının, sadece telefonu kulağa götürerek konuşmayı değil, aynı zamanda hoparlör, kulaklık veya bluetooth üzerinden yapılan konuşmaları, mesaj yazmayı, bir şeyler izlemek gibi davranışları da kapsadığını vurguladı. Araç kullanırken cep telefonu kullanmanın, kişinin dikkatini telefondaki eyleme veya konuşmaya vermesi nedeniyle yoldaki tehlikeleri, uyarıcı levha ve işaretlerin üçte birinin farkına varamamasına neden olduğuna işaret eden polis, bunun da kazalara sebep olduğunu belirtti.

Işık ihlali suçları 5 bin 517 TL para cezası öngörüyor

Öte yandan polis, trafik suçlarının ve kazaların önlenmesine yönelik 15-21 Nisan tarihleri arasındaki periyotta ise trafikte ışık ihlali denetimi yapıldığını hatırlattı. Polisin açıklamasına göre; 15 -21 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde bir haftada toplam 437 araç sürücüsünün trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edildi.

Son bir haftada neredeyse 2023 yılının rakamına ulaşılırken, geçen yıl 2’si ölümle sonuçlanan 28 kazanın trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi. 2024 yılında ise meydana gelen kazaların 18’nin yine trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Işık ihlali asgari ücretin yüzde 20’sini yani 5 bin 517 TL para cezası öngörürken, sürücülerin 30 puanı da kesiliyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024, 10:02