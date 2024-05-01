“Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü” dolayısı ile “Kendimi Bilişimde Görüyorum” temasıyla liselerde eğitim gören kız çocuklarına yönelik panel ve ödül töreni düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) yapılan açıklamaya göre, etkinlik, DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ile Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde “Bilişim ve Teknolojide Kız Çocukları (BİTEK) Projesi” kapsamında ve KKTC Telsim Vodafone sponsorluğunda düzenlendi.

DAÜ Aktivite Salonu’nda düzenlenen etkinlik öncesinde yapılan reels yarışmasının ödül töreni de yapıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, düzenlenen tören ile takdim edildi.

Kimler ödül aldı?

Etkinlik sonucunda ödül alan öğrenciler şöyle:

‘Teknolojinin Geleceği’ başlıklı reels ile jüri özel ödülü: Özgü Ertoprak/ Gazimağusa Türk Maarif Koleji

‘Ben Bir Kız Çocuğuyum’ başlıklı reels ile üçüncülük ödülü: Nisa Mazes Boran/19 Mayıs Türk Maarif Koleji

‘Yalnız Değilsiniz’ başlıklı reels ile ikincilik ödülü: Mila Naz Bıyık/19 Mayıs Türk Maarif Koleji

‘Bilişimde Cinsiyet Yok Sadece Başarı Var’ başlıklı reels ile birincilik ödülü: Fevziye Atalay /Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML).