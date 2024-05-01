Net mesaj verdi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, meclisin dünkü toplantısında gündeme gelen sahte diploma soruşturmasıyla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, “Ceza alması gereken alacak, işten çıkması gereken varsa işten çıkacak, terfisi geri dönmesi gereken varsa dönecek” dedi.

Soruşturmanın durdurulduğuna veya sulandırıldığına dair eleştiriler yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, sürekli tutuklamaların yapıldığına dikkat çekti.

Çavuşoğlu, soruşturmanın tamamlanarak, temiz bir sayfanın açılmasını istediklerini kaydetti.

“Herhangi bir adım atılmadı” söyleminin devam eden tutuklamalarla çeliştiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, her bir bakanlığın kendi içerisinde bu araştırmayı yapması gerektiğine katıldığını belirterek, Bakanlık nezdinde öğretmenlerin aldığı belgelerin tespiti ve nasıl alındığıyla ilgili çalışmaları olduğunu vurguladı.

Genelleme doğru değil

Söz konusu üniversiteden mezun olan her bir bireyin sahte diploma aldığı algısının da doğru olmadığını belirten Milli Bakanı Çavuşoğlu, “Genelleme doğru değildir” dedi. Kamu görevlileriyle ilgili söz konusu üniversiteden mezun olan insanların evraklarının talep edilebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Öğretmenlerle ilgili kısmı bizzat ben kendim araştırıyorum” dedi.

Kademe ilerlemesi, terfi almış olanlar varsa bu kişilerin mahkeme nezdinde hak ettikleri cezayı almaları konusunda mutabık olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Ceza alması gereken alacak, işten çıkması gereken varsa işten çıkacak, terfisi geri dönmesi gereken varsa dönecek” dedi. Bakan Çavuşoğlu, hata yapmamak adına dikkatli ve az konuşarak ilerlediklerini belirterek, ortaya çıktıktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun ön açma izinleriyle ilgili yerinden sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, Mesarya Üniversitesi’nin Savcılık görüşü geldiğini ve iptal yazısını yazdıklarını belirterek, diğer açma ön izni olan üniversitelerin dosyalarının Savcılıkta olduğunu kaydetti.