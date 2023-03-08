Cep telefonları inceleniyor

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Fas uyruklu üç üniversite öğrencisi uyuşturucu suçundan tutuklandı.

Labit Otham, Najep Alhasanat ve Mahmut Alhasanat isimli zanlıların evinde yapılan aramada 28 gram hintkeneviri, hassas terazi, öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplam 11 bin 500 TL, 400 Euro, 300 Dolar ele geçirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, aldıkları ihbar üzerine önceki gün saat 18.00 sıralarında Labit Otham’ın evine baskın düzenlendiğini ifade etti.

Polis, evde yapılan aramada salonda ve yatak odasında dolapların içerisinde 13 gram hintkeneviri, metal öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin TL bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı Labit Otham ile o esnada evde bulunan arkadaşı Najep Alhasanat’ın gözaltına alındığını belirtti.

Polisi itip kaçmaya çalıştı

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, saat 20.30 sıralarında ise Najep Alhasanat’ın evinde arama yapılmaya gidildiğini, araçtan inip yürümeye başladıkları esnada zanlının görevli memur M.G.’yi göğsünden iterek kaçmaya çalıştığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını, bu esnada düşüp omuzunu kırdığını söyledi.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu , Najep Alhasanat’ın ile kardeşi Mahmut Alhasanat’ın birlikte kaldığı evde yapılan aramada 12 gram hintkeneviri, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin 500 TL, 400 Euro,300 dolar bulunarak emare alındığını belirtti.

Aranan şahıs var

Polis memuru, evde arama yapıldıktan sonra ekiplerin Mahmut Alhasanat’ın gelmesini beklediklerini, bir süre sonra eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya kalkıştığını ifade etti. Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti.

Zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis memuru Mustafa Yanaroğlu, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme haklarında soruşturma yürütülen Labit Otham, Najep Alhasanat ve Mahmut Alhasanat’ın

3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.