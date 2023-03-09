Almanya’dan umutlu mesaj

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2023’te ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ataoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 salgınından 3 yıl sonra yeniden ITB Fuarı’nda yüz yüze katılım sağladıklarını anlatan Ataoğlu, burada KKTC’nin tarihi zenginliğini, doğal güzelliklerini ve alternatif birçok turizm modelinin var olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

KKTC’de turizm alanında Kovid-19 dönemini olumlu bir şekilde atlattıklarını ifade eden Ataoğlu, 2019’un turist sayısına 2022’de ulaştıklarını söyledi.

Ataoğlu, "Ama 2023’teki esas hedefimiz, eğer yine bir aksilik yaşanmazsa ve her şey istediğimiz gibi devam ederse 2019 ve 2022’den daha da fazla turistin ülkeye gelmesi ve 2 milyonun üzerine çıkmaktır.“ dedi.

KKTC’deki oteller dünyadakiler ile yarışıyor

Ataoğlu, KKTC’deki otellerin dünyadaki mevcut otellerle yarışabildiğini ve ülkede alternatif turizm modellerini zenginleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

KKTC’de otellerin çok lüks olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Dünyayla yarışır durumda olduğumuzdan her zaman övünerek bahsediyoruz. Bunu daha da artırmak için çalışmalarımıza başladık. Alternatif turizm modellerini zenginleştirmek için yine çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Ataoğlu, birkaç ay içinde yeni havalimanının açılmasıyla da turist sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, son günlerde Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’nin değişik kanallarında KKTC’yi tanıtıcı reklam çalışması yapıldığını, bundan ciddi geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Çok sayıda Alman turistin KKTC’ye geldiğini vurgulayan Ataoğlu, “Her zaman söylediğimiz şu; anlatmakla değil, yaşamakla KKTC’yi görebilir, tanıyabilirsiniz. Dolayısıyla biz anlattık ama en sonunda yaşattık, yaşattıktan sonra artık artarak da devam etmeye başlayan bir sektör turizm sektörü.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, fuarda karanfil dağıttı

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Berlin’de düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Bakan Ataoğlu Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeni ile Bakan Ersoy’a taziyelerini iletirken, turizm ile ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs’tan gelen çok sayıda acente ve tur operatörleri ile Almaya ve Türkiye pazarında faaliyet gösteren acentelerin de bir araya geldiğini anlatan Ataoğlu, iki ülkenin turizm paydaşlarının her zaman bir arada olması gerektiğini belirtti.

ITB Berlin Turizm Fuarı nedeniyle Almanya’da bulunan Ataoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kadınlara karanfil dağıttı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023, 11:16