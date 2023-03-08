İki kefille kurtuldu

Girne’de yaşandığı iddia edilen olayda yakın akrabasının kızına 2018 yılından 2023’e kadar belirli aralıklarla cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.K.(E-65) dün mahkemeye çıkarıldı.

Şu anda 14 yaşında olan kızın, 2 Mart 2023 tarihinde polise giderek, akrabası olan zanlının 2018 yılından beri kendisini sözlü olarak taciz ettiğini, cinsel organını gösterdiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Kız çocuğunun taciz anlarını kayda aldığı, görüntülerin polisin elinde olduğu belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 2018- 2023 tarihleri arasında Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel tacizi suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, 2 Mart tarihinde Girne Adli Şube’ye gelen 14 yaşındaki kız çocuğunun akrabası olan zanlının cinsel tacizine uğradığını belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, kız çocuğunun şikayetinde zanlının 2018 yılından beri kendisine tacizde bulunduğunu, cinsel organını gösterdiğini söylediğini aktardı.

Polis, kız çocuğunun 2023 yılı Mart ayında zanlıyı cinsel organını gösterirken kayda aldığını belirti. Polis, söz konusu görüntülerin incelendiğini, iddia edilen suçla ilgili olgular olduğunu kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Zanlının avukatı ise tutuksuz yargı talebinde bulunurken, söz konusu görüntülerin şikayetçi tarafından internet ortamında yayıldığını, bu yönde soruşturma başlatılmasını talep etti.

İddia makamı da, cinsel taciz suçunun 2 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade ederek, ,65 yaşında ve KKTC vatandaşı olan zanlının, yargılamandan kaçacağına dair somut bir tespit olmadığı için tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.