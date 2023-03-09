Büyük fedakarlık gösterdiler

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bakanlıkta düzenlenen törende deprem bölgesinde görev alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplere teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

Belge taktim töreninde konuşma yapan Sağlık Bakanı Altuğra, 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine ise başsağlığı diledi.

Bakan Altuğra, Adıyaman’da afet bölgesine giden doktor, hemşire, paramedik, antropolog ve psikologlardan oluşan sağlık ekiplerinin büyük fedakârlıklar göstererek çalışmalara hayati katkılar sağladıklarını kaydetti.

