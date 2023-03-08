Onlar da üzgündü

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Sırdaş Yatak isimli iş yerinde önceki gün çıkan ve büyük hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Yapılan inceleme sonucu yangının kaynak yapılırken, çıkan kıvılcımların iş yeri içerisindeki şilteleri tutuşturması sonucu çıktığı tespit edilirken, mağazanın iki çalışanı tutuklandı.

Mağaza çalışanları Osman Çubuk ve Mahmut Bayraktar’ın yangın çıkmasını önlemek için görevlendirilen şahsın iş yerinde olmadığı bir sırada kaynak yaptıkları, bu nedenle ihmalkar davranıp yangın çıkmasına neden oldukları ifade edildi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Büyük zarar verdi

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 6 Mart 2023 tarihinde saat 13.35 sıralarında Lefkoşa’da, Sırdaş Yatak isimli fabrikanın çatı kısmında iş yerinin yangın çıkmasını önlemek için görevlendirmiş olduğu gözlemcilerin bulunmadığı bir sırada kaynak yaptıklarını söyledi.

Polis, kaynak esnasında çıkan kıvılcımların fabrika içerisindeki sünger ve şiltelere sıçrayarak yangın çıktığını belirtti.

Polis memuru, yangın sonucu işletmenin içerisindeki makinelerin, hammaddelerin ve şiltelerin yandığını, ayrıca alevlerin Hasnihon Cyp Otobak isimli araç tamir atölyesine sıçradığını söyledi

Polis, söz konusu atölyede bulunan GF 208 plakalı aracın tamamen, araç yıkama makinesinin, araç köpük makinesinin, iş yerinin dış cephesinde bulunan 5 adet klimanın kısmen yanarak hasar gördüğünü belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, hasar tespitinin yapılacağını belirterek zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023, 10:41