Tasarruf şart oldu

Maliye Bakanı Şan, 2023 KKTC maliyesinin bütçe açığının Türkiye yardımlarının gerçekleşmemesi halinde 8 milyara yakın olacağını açıkladı.

Henüz yılın başlarında olunduğunu, bazı tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Şan, bir tasarrufa gitmenin şart olduğunu, bu konuda çalışma başlatıldığını söyledi.

Şan, doğal afetle ne zaman nasıl karşılaşılacağını kimsenin bilemeyeceğini ve muhalefetin istediği konulardaki tasarrufların ülkeyi sıkıntıya sokacağını kaydederek, sivil savunma ve itfaiyenin ihtiyaçlarının karşılanmasının zaruri olduğunu, afetlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti.

Tasarruf yapılırken ekonominin daraltılmaması gerektiğini anlatan Şan, “Bizim de icraatlarımızda hatamız olabilir. Ben özür dilemesini bilirim. Ama sırf muhalefet olsun diye de muhalefet yapılmasın. Halkımızı da sağduyuya davet ederim. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan da bir ulusun hayatını etkiler. Hangimizin ne zaman neye ihtiyacı olacağını bilemeyiz. O yüzden küçük bir vidanın dahi olmayışı felaket getirebilir. Ona göre davranmalıyız” dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, “Kamu maliyesi çok iyi bir durumdadır. Herkes müsterih olsun. Benim zerre kadar şüphem yoktur, Başbakanımızın önderliğinde hükümetimizin alacağı tedbirlerle 2023 yılını da en iyi şekilde herhangi bir sorun yaşamadan atlatacağız” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin de katkılarıyla, en güzel yarınların KKTC halkının olacağından emin olunmasını isteyen Şan, Türkiye’nin en kısa sürede yaralarını saracağına ve yine destekleriyle Kıbrıs Türkünün yanında olacağına inanç belirtti.

Şan, kredi kartı harcamalarının yüzde 1’lik oranın kişilere ödenmesine 2022 Aralık ayında başlandığını belirtti.

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Şan, 8 aylık Maliye Bakanlığı döneminde Maliye Bakanlığı’nın ödemelerdeki geriliğin ortadan kaldırdıklarını ve güncel ödemeye ulaşıldığını ifade etti.