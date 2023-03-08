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UBP’lilerden mesaj yağdı

Eroğlu 85’inci yaşını ailesiyle kutladı

UBP’lilerden mesaj yağdı

Kuzey Kıbrıs’ın en uzun süreli Başbakanı olan ve 20 yılı aşkın bir süre Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) genel başkanlığını sürdüren, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 85’ğinci yaş gününü eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte kutladı.
Uzun süreli siyasi hayatında adanın her tarafını dolaşan ve vatandaşlara isimleriyle hitap eden Eroğlu’nun yaş günü nedeniyle çok sayıda UBP’li sosyal medyada paylaşım yaptı.
Eroğlu’nu telefonla arayan çok sayıda vatandaş sağlık ve uzun ömür diledi. 

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