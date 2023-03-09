Ailelere söz verildi

Cumhuriyet Meclisi, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-hoc) Komite” dün toplandı.

Verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında yer alan ve depremde hayatlarını kaybeden çocukların ailelerinin de davetli olduğu komite toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Komitenin açılışını yapan Oğuzhan Hasipoğlu, deprem neticesinde çöken İSİAS Hotel ile ilgili tüm sorumluların hak ettikleri cezaları alana kadar komitenin bitmeyeceğini kaydetti. Komite başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, önümüzdeki süreçte komitenin Türkiye’yi ve Adıyaman’ı ziyaret edeceğini, meseleyi sonuna kadar takip edeceğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan “Deprem Araştırma Komisyonu” ile de görüşeceğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de, başsağlığı dileklerini iletti, “Depremde hayatlarını kaybeden çocuklarımızı unutturmamak adına hükümet ve Cumhuriyet Meclisi olarak elimizden geleni yapacağımızın sözünü huzurunuzda vermek istiyorum. Elbette ki yapacaklarımız çocuklarımızı geri getirmez. Ama en azından isimlerini yaşatacağız. Bunun için gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız” dedi.

Üstel, “(Ad-hoc) Komite ile yakın ilişki içinde suçluların hak ettiği cezayı alana kadar meselenin peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Meclisi olarak iktidar ve muhalefet olarak bir bütün halinde hareket edeceğiz. Bunun sözünü buradan vermek isterim” dedi.

Başbakan Ünal Üstel sözlerini; “Acınız acımız, evlatlarınız halkın, bizim evlatlarıdır. Onların adını yaşatmak için üzerimize düşenin sözünü veriyorum” diyerek sonlandırdı.

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite, gündemi olduğu üzere davetlileri dinleyerek dünkü toplantısını tamamladı.

Toplantıya, Depremde hayatını kaybeden çocukların ailelerinin yanı sıra Barolar Birliği ve İnşaat Mühendisleri Odası başkanları katılarak görüşlerde bulundu.

Toplantıya kimler katıldı?

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP milletvekilleri Yasemin Öztürk ve Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars katıldı. Toplantıya ayrıca, CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ve Teberrüken Uluçay katıldı.