Çerez gibi para harcadılar

Balıkesir’de bir iş yeri adına olan 550 bin TL limitli kredi kartını çalıp eğlence mekanlarında harcayan Cumali Özhan, Oğuzhan Koç, 16 yaşındaki M.K ve Efe Berk Orbay hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kredi kartıyla 75 kez çekim yapıp 425 bin 314 TL harcadıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Balıkesir’de, 16 yaşındaki M.K.’nin şirketten alışveriş listesi verilip, ihtiyaçları alması için kendisine verilen 550 bin TL limitli kredi kartını çaldığını söyledi.

Polis, M.K.’nin şirketin kartıyla diğer zanlılarla birlikte toplam 425 bin 314 TL harcama yaptığının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlıların kartla 25 Ağustos -28 Ekim 2022 tarihleri arasında gece kulübünde harcama yaptıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, tüm zanlıların 20 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Ayrıca 16 yaşındaki zanlı için bir kefilin 300 bin TL, diğer üç zanlı için 2’şer kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verildi.