Adalet arayışı sürüyor

Mimarlar Odası, Gezi Davası kararlarını protesto için 200’üncü Adalet Nöbeti'ni tuttu. Mimarlar Odası İl Koordinasyon Kurul Sekreteri Seyfettin Avcı, "TMMOB ve bağlı odaları olarak, mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz, arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi’ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Gezi Davası kararlarını protesto için başlatılan Adalet Nöbeti'nin bugün 200'üncüsü tutuldu. Nöbetin tutulduğu Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde bir de basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya bazı siyasi partiler de destek verdi. Basın açıklamasını, TMMOB İl Koordinasyon Kurul Sekreteri Seyfettin Avcı okudu.

Avcı’nın açıklamasından sonra ise tutuklu bulunan Mücella Yapıcı'nın kardeşi Müberra Yapıcı ve tutuklu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman söz aldı. Tayfun Kahraman ile bugün açık görüşte bir araya geldiğini belirten Meriç Kahraman, eşinin cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

Kavala bin 937 gündür cezaevinde

İl Koordinasyon Kurul Sekreteri Seyfettin Avcı, basın açıklamasında şunları söyledi:

“Gezi Davası’nın karar duruşmasının üzerinden 200 gün geçti. Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman, Mimarlar Odası avukatı Can Atalay'ın da bulunduğu 7 arkadaşlarımız 200 gün, Osman Kavala ise bin937 gündür cezaevinde. Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün 200. gününe giren Adalet Nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz: TMMOB ve bağlı odaları olarak, mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz, arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi'ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”



“Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın”

“AKP iktidarı, toplumsal direnişimizi defalarca yargılamaya, karalamaya çalışmış, Gezi'yi düşmanlaştırmaya çalışmıştır. Uzun süren hukuksuzluk zinciri içerisinde, kendi partilerinin milletvekili aday adayı olan bir yargı mensubu üzerinden, arkadaşlarımız nezdinde Gezi'yi tutsak etmeyi, yalnızlaştırmayı amaçlamıştır. Arkadaşlarımızın nezdinde, milyonların örgütlülüğü, milyonların talebi hapsedilmek istenmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen Gezi direnişini toplum vicdanında ve bilincinde lekelemeyi başaramamışlardır. Gezi Davası’nda verilen cezaların siyasi cezalar olduğu, hukuk sınırları içerisinde olmadığı, tüm toplumun bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. Gezi Davası’nda verilen cezaların gecikmeksizin iptal edilmesi gerekmektedir. Tutukluluğun 200. gününde bir kez daha sesleniyoruz: Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Gezi'den ve arkadaşlarımızdan elinizi çekin.”

