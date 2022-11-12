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Umudu Macron

Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için AB’nin insiyatif almasını istedi

Umudu Macron

    Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması için "AB'nin, BM ile işbirliğinde inisiyatif alması" önerisine yurtdışında destek arıyor.

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   Alihtia’nın haberine göre, Anastasiadis Paris’e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile  görüştü. Rum Başkanlık Sarayı Basın Ofisi Müdürü Andreas Yosif tarafından yapılan açıklamaya göre; önceki gün Kıbrıs saatiyle 17.45’te gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorunu ve mevcut durum ele alındı. Anastasiadis'in görüşmede ayrıca AB’nin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılmasında BM’yle işbirliği içerisinde müzakerelerin yeniden başlamasında inisiyatif alması önerisini de gündeme getirdi.
   Gazete, Anastasiadis’in, Paris ziyareti öncesinde gerçekleştirdiği Tel Aviv ziyaretinde İsrail Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen özel seremonide Cumhurbaşkanı İsaac Herzog tarafından İsrail devletinin en büyük onur nişanı olan Şeref Madalyası ile onurlandırıldığını yazdı.
   Habere göre, Anastasiadis’e İsrail devletinin Onur Madalyası ile taltif edilme kararının, “İsrail’in gerçek müttefiki ve gerçek dostu olması, Güney Kıbrıs – İsrail bağlarının geliştirilmesindeki katkısı ve İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında bölgesel üçlü işbirliği geliştirilmesindeki katkısı” sebebiyle alındı. 

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