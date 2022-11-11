Sürücü ucuz kurtuldu

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, 38 yaşındaki Halide Gültekin’in Türkeli Çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Beton bariyerlere çarpıp takla atan araçtan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 4-5’inci kilometreleri arasında, Halide Gültekin yönetimindeki LG 116 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Türkeli Çemberini geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.

Araç toprak refüj içerisinde ilerledikten sonra, anayolun ortasında bulunan beton bariyerlere çarpıp takla attı.

Sürücü takla atarak toprak refüj içerisinde duran araçtan yara almadan kurtuldu.



