Fark büyük

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından ekim ayında bir milyon 98 bin 252 yolcunun seyahat ettiği bildirildi.

Hermes Airports’un yayınladığı verilere göre; Ekim ayındaki yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4’lük artış gösterdi.

Haberde, bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 8 milyon 126 bin 475 yolcunun seyahat ettiği ifade edildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Ekim ayında Ercan gelen yolcu sayısı 169 bin 961, giden yolcu sayısı ise 153 bin 951 oldu. Böylece Ekim ayı toplam yolcu sayısı 323 bin 912 oldu.

Ocak-Ekim döneminde, yani yılın ilk 10 ayında ise Ercan havaalanı 2 milyon 482 bin yolcuya hizmet verdi.

Yeni terminal binasının devreye girmesi sonrasında Ercan’a uçuşların artırılması hedefleniyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ana hedefin yılda 10 milyon yolcu olduğunu belirtiyor.

Bahreyn’le anlaşma

Bu arada Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ile Bahreynli mevkidaşı Thamer Alkaabi arasında, hava taşımacılığı alanında devletlerarası anlaşma imzalandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Karusos’un imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmanın iki ülke arasındaki hava bağlantısının iyileştirilmesini ve yolcu sayısının artırılmasını amaçladığını kaydederek, bu anlaşmayla, Arap ülkeleri ile Avrupa arasındaki bağlantının da kolaylaşacağını söylediğini yazdı.

Haberde, imzalanan anlaşmayla Bahreyn’den tüm Avrupa ülkelerine, Güney Kıbrıs bağlantılı uçuşlar yapılabileceği ifade edildi.