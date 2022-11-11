Önce yargı sonra deport

Çalışmak için ön izinle Kuzey Kıbrıs’a gelen Bangladeş uyruklu Abdus Samad Khan'ın ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp 2 gün süreyle rehin tutarak, 2 bin 500 Euro istedikleri iddia edilen Sree Ripon, Rinku Talkuder, Tandır Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar yeniden aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, olayın 2-6 Kasım 2022 tarihinde Haspolat’ta, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Konteyner imalatı yapılan Ersegün Koçak'ın iş yerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Bangladeş uyruklu Sree Ripon, Rinku Talkuder ,Tandır Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon’un KKTC'ye çalışmak için ön izinle gelen MD Abdus Samad Khan'ın ayaklarını ip, ağzını ise peştamal ile bağladıklarını ifade etti. Polis, zanlıların Abdus Samad Khan'a bıçak gösterip "2 bin 500 Euro vermezsen seni öldüreceğiz" deyip şiddet tehdidinde bulunduklarını belirtti.

Polis, Abdus Samad Khan'ın bir şahsın yanına kaçıp sığındığını, söz konusu kişinin durumu kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Polis, olay mahallinin ziyaret edildiğini ve Abdus Samad Khan'dan temin edilen ifadede zanlıların

Sree Ripon'un talimatı ile birlikte hareket ederek suçu işlediklerinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, Khan'ın ayaklarının iple bağlanması sonucunda sağ ayağında yara oluştuğunu, bu nedenle doktor kontrolünden geçirildiğini ve 1,5 santimlik yüzeysel bir kesinin mevcut olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, Rinku Talkuder Tandır Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon’un ilk etapta suçlamaları kabul etmediklerini ancak şikayetçinin zanlıları görüp teşhis ettiğini ve bu suçun işlendiğine dair makul şüphe oluştuğunu anlattı.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede şikayetçinin ağzının bağlandığı peştamalın bulunarak emare alındığını ancak olayda kullanılan bıçak ve ayaklarının bağlandığı ipin tespit edilemediğini söyledi.

Zanlıların 3 gündür tutuklu olduklarını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis memuru, ülkede çalışma ön izni ile bulunan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.