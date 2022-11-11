Ormana götürmüş

Lefkoşa’da maddi durumu kötü olan 13 yaşındaki kıza kıyafet aldıktan sonra onunla cinsel ilişkiye giren 28 yaşındaki Burak Mutlu hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçunun müebbet hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti.

Barkın, küçüklere karşı işlenen suçlarda suçun işleniş şekline bakılmaksızın rıza aranmadığını kaydetti. Yargıç Barkın, çocuklara karşı işlenen suçlardaki artışın toplumda endişeye neden olduğunun altını çizdi. Barkın, olgulara bakıldığında uzmanın müştekinin yönlendirmeye açık olduğunu raporunda belirttiğini kaydetti. Barkın, çocuğun yaşadıklarının tüm hayatını olumsuz etkileyebileceğine değindi. Barkın, bu tür suçlara hoşgörü ile bakılmasının mümkün olmadığının altını çizdi. Vedia Berkut Barkın, olay tarihinde müşteki ile sanığın arasındaki ciddi yaş farkını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 3 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Sanık, 26 Aralık 2021 tarihinde 15.30-17.00 saatleri arasında alışveriş yapacakları gerekçesi ile 13 yaşındaki kızı aracına bindirip, Osman Örek Caddesinin güneye bakan ormanlık alan içerisine götürmüştü.

Sanık aracın arka koltuğunda 13 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmişti.