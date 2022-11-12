4 dönem daha istedi

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı ve LTB TDP Başkan adayı Mehmet Harmancı adaylığını resmen açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıklayan Harmancı, “Çünkü Lefkoşa… Aşktır, Güvendir, Sorumluluktur” sloganıyla hizmet süresindeki icraatlarını anlattı.

Harmancı, 2014 yılından bugüne Lefkoşa için hayalleri olduğunu ve Lefkoşalılara bir söz vererek yola çıktıklarını söyledi. “Bir 4 yıl daha talep ediyoruz” ifadelerini kullanan Harmancı, 2014 yılından bugüne Lefkoşa için hayalleri olduğunu ve Lefkoşalılara bir söz vererek yola çıktıklarını söyledi.

Doğrulardan, ilkelerden ödün vermeden bu yolu yürüyeceklerini dile getiren Harmancı, Lefkoşalıları doğdukları, doydukları ve beraber büyüdükleri bu şehirle barıştıracaklarını ve Lefkoşa’yı beraber ayağa kaldırma sözünü verdiklerini dile getirerek, “Sırtımızı tek bir güce dayadık, Lefkoşalıların güveni ve desteği. Bu şehre olan aşkımızla, birbirimize duyduğumuz güvenle ve bu şehrin en fazla ihtiyaç duyduğu sorumlulukla yürüdük. Bu güvenin ve desteğin verdiği güçle Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık. Geçmişi tüketmeden, geleceği ipotek etmeden...” ifadelerini kullandı.

Borç yükünün altında ezilen, emekçinin hakkını ödeyemeyen, halka hizmet götüremeyen bir yapı devraldıklarını dile getiren Harmancı, yatırım yapan, yarını planlayan, risklere karşı sağlam, öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı bir Lefkoşa yarattıklarını kaydetti.

Bugün kendi ayakları üzerinde durabilen, gerektiğinde ödeme zorluğu yaşamadan borçlanabilen, yatırım yapabilen, yarını planlayabilen, öngörülebilen risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı bir Lefkoşa için çok çalıştıklarına değinen Harmancı, etkin ve sıkı bütçe disiplini ile dünü kurtararak, bugünü koruduklarını, yarını ipotek etmediklerini vurguladı.

