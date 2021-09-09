Cesur, korkusuz

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir evden eşya çaldığı öne sürülen Hüseyin Kurkmaz tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının girdiği evden spiral makinesi, dağ bisikleti, duvar aynası, su sebili ve avize çaldığı belirtildi. Zanlının çaldığı eşyaları internet üzerinden satışa çıkardığı da açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da, A.H.’ye ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girildiğini, bir adet spiral makinesi, bir adet dağ bisikleti, iki adet duvar aynası, bir adet su sebili ve iki adet avize çalındığını söyledi. Polis, hırsızlıkla ilgili yapılan soruşturmada Hüseyin Kurkmaz’ın tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının çaldığı eşyaları internetten satışa sunduğunu anlattı.

Alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onaylarken, söz hakkı verilen zanlı hırsızlık yapmadığını, eşyaları başka bir şahıstan aldığını öne sürdü. Zanlı, “Eşyaları kimden aldığımı gösterebilirim” dedi.