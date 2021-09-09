İğrenç bir suç

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Bafra’da 10 yaşındaki öz yeğenine tecavüz etmeye başlayan ve bu suçu 2 yıl sürdüren Fatih Bozkurt hakkındaki dava dün karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 23 yıl hapse mahkûm edildi.

Mahkeme Başkanı Fatma Şenol, sanığın, 2017 ile 2019 yılları arasında, öz yeğeni olan kıza defalarca tecavüz ettiğini, toplumunun bu tür suçlara karşı büyük bir nefret duyulduğunu belirtti.

Kabul edilemez bir suç işledi

Şenol, sanığın işlemiş olduğu suçun müebbet hapislik cezası öngördüğünü bunun da suçun vahametini ortaya koyduğunu ifade etti.

Şenol, sanığın, kendisinin öz yeğeni olan küçük bir kıza 2 yıl boyunca sistematik şekilde tecavüz ettiğini ve bu eylemin küçük kız henüz 10 yaşındayken başladığını aktardı. Şenol, sanığın tecavüz etmekle kalmayıp, tabancasını göstererek, annesine zarar vermekle küçük kızı tehdit ettiğini, bunun da suçun vahametini daha da arttırdığını belirtti.

Sanığın, müşteki çocuğu korkuttuğunu belirten Şenol, küçük kızın annesinin telefondaki mesajları görmemiş olması halinde, suçun devam edeceğinin aşikar olduğunu ifade etti. Şenol, Kıbrıs Türk toplumunun bu tür suçlara karşı büyük bir nefret duyulduğunu belirterek, sanığın ağır şekilde cezalandırılmasının toplum vicdanını da rahatlatacağına dikkat çekti.

Uzun süreli hapislik cezası

Sanık lehindeki hafifletici nedenleri de göz önünde bulundurduklarını belirten Şenol, kamu yararı gereği sanığa uzun süreli hapislik dışında bir ceza takdir edilemeyeceğini ifade etti ve oy birliği ile 23 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.