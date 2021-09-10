‘Bunun adı şovenizm’

Rum tarafında okullarda okutulan bir kitapta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı sayfanın yırtılmasına toplumun tüm kesimlerinden sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, bir Rum Milletvekili tarafından yapılan açıklamada yer alan, “Dipkarpaz Rum okullarında okutulan kitapların sayfalarının yırtıldığına” ilişkin ifadeleri yalanlayarak kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı bölümün yer aldığı sayfanın Güney Kıbrıs’ta orta eğitimde kullanılan bir kitaptan yırtılması ve daha sonra kitabın ‘uygunsuz’ değerlendirilerek tümden toplatılmasına ilişkin bir Rum Milletvekili tarafından yapılan açıklamada yer alan, “Dipkarpaz Rum okullarında okutulan kitapların sayfalarının yırtıldığına” ilişkin yalan ifadeleri şiddetle kınıyoruz.

Rum yetkililerin hedef şaşırtarak yalan beyanlarla kendi ırkçı faaliyetlerini Kıbrıs Türk tarafına mal etmeye çalışması, Rum tarafının bilinen çarpık zihniyetinin en bariz örneğidir.

Uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren Dipkarpaz’daki Rum okullarında okutulan ders kitaplarına ilişkin bu tarz bir yaklaşımı Kıbrıs Türk tarafı hiçbir zaman göstermemiştir. Aksine, tüm iyi niyetiyle okutulan kitaplara ilişkin olarak daima yapıcı bir yaklaşım sergilemiştir. Bir ülkenin geleceği olan gençlere ırkçılık aşılamak için uğraş veren bir yönetimle karşı karşıya bulunmaktayız. Rum yetkililerin, tarihteki kendi kara lekelerini örtme maksatlı iftira ve yalana varan ifadelerini kendilerine iade ederiz.”

Arıklı: Atatürk’ü iyi okuyun

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde öğretmenlere gönderilen ve ders kitabında Atatürk’ün yer aldığı sayfanın yırtılması talep edilen genelgeye ve kitabın toplatılması kararına tepki gösterdi.

Yazılı açıklamasında Arıklı, “Tarih geçmişten ibret ve ders almak için öğrenilir. Tarih geleceğe sürülen arabanın dikiz aynasıdır. Güney komşularımız tarihi iyi okumadıkları ve bir türlü ders almadıkları için sürekli hata yapıyor ve bizden de sürekli tokat yiyorlar. Halbuki Atatürk’ü öğrenselerdi bizlerle iyi geçinmek mecburiyetinde olduklarını gayet iyi anlarlardı” dedi.

Arıklı, tarihi nasıl okutup, hangi müfredata göre ders vereceklerini kendileri bildiğini, sadece iyi komşu olarak “Atatürk’ü ve Türk milletinin tarihini iyi okuyun” tavsiyesinde bulunabileceklerini belirtti.

Hasipoğlu: Çarpık ve şoven düşünce

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Rum yönetiminin okullarda okutulacak bir ders kitabından Atatürk’le ilgili bölümün yırtılması talimatı vermesi, sonrasında da kitabı tümden toplatma yoluna gitmesinin “Güney Kıbrıs’taki çarpık, Türk düşmanı, şoven düşüncenin yeni bir göstergesi olduğunu” belirtti.

Yazılı açıklama yapan Hasipoğlu, “Türk milletiyle tüm insanlığa, ‘yurtta barış, dünyada barış’ veciz sözleriyle dostluğu, barışı öneren Atatürk’e bile düşmanlık yapan bir zihniyet sağlıklı olamaz. Bu zihniyetle gerçeklere, hakkaniyete, adalete dayalı bir antlaşma yapmak mümkün değildir. Dünya bunu artık anlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, eğitime bugün serpilecek nefret tohumlarının, ilerde sulh yerine çatışmayı getireceğini belirterek, “Halbuki bizlerin arzusu iyi eğitim almış yeni nesillerle, iki halkın iş birliği içerisinde birbirine güvenerek yan yana yaşayabilmesidir” ifadelerini kullandı.

Oktay: Saygısızlık

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, GKRY yetkililerine, geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve onun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, esasen Rumların Ada'daki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir. Kınıyorum!" ifadesini kullandı.

Civelek: Bu tavrı kınıyoruz

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığının, okutulan bir ders kitabından Atatürk’ün kahramanlığından söz eden sayfanın yırtılması talebini kınadı.

Civelek konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Rum Yönetiminin Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin takındığı ırkçı ve evrensel değerlere aykırı bu tavrı kınıyoruz” dedi.

Civelek, “İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü münasebetiyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi hürmet, takdir ve rahmetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KTÖS: Skandal

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Güney Kıbrıs’taki Eğitim Bakanlığı’nın lise İngilizce kitaplarında “Dünyanın Kahramanları” başlığı altında Mustafa Kemal Atatürk’ün yer alması nedeniyle okullara genelge gönderip, kitaplardan ilgili sayfanın yırtılma istemesini, gelen tepkilerin ardından ise kitabı tamamen müfredattan çıkarma kararı almasını eleştirdi.

Yapılan açıklamada, “İnsan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı, AB üye devletleri tarafından paylaşılan değerlerdir ve AB eğitim politikasında buna önem verilmesi tüm devletlerin ödevidir. AB üyesi olan bir Eğitim Bakanlığı’nın böyle bir skandala imza atması, en hafif tabirle kabul edilemezdir” denildi.

“Kitap sayfası yırtan, kitap yasaklayan, kitap yakan, kişileri ve toplumları düşmanlaştıran faşist ve totaliter zihniyetler tarih boyunca dünyamızda var olmuştur. Ne mutlu ki bu zihniyetlerin tümü de tarihin çöplüğünde yerlerini almıştır” ifadeleri kullanılan açıklamada, Bertrand Russell’ın “akıl ve özgür düşüncenin önündeki en önemli engelin eğitim olduğu bir paradoksal gerçeklikle karşı karşıyayız” ifadesi anımsatılarak, adadaki eylemlerin, ortaya koyulan sendikal mücadelenin önemini yeniden hatırlattığı vurgulandı.

Açıklamada, değişimin ancak gruplar arasında eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilen, barış kültürü değerlerini benimsemiş yurttaşlar yetiştirmekle mümkün olacağı, bu hedefe ulaşmak için mücadeleye devam edileceği ve eğitimde her türlü gerici, yobaz, ırkçı ve faşist uygulamanın karşısında durulacağı” ifade edildi.

“Kıbrıslı Rum liderliğini, toplumları ötekileştiren ve kuzeydeki şovenistlere can simidi olan politikasından vazgeçmeye çağırır, laik ve aydın duruşu ile tarihe geçmiş bir lidere karşı tutumunu kınarız. Bu süreçte bu ırkçı ve şovenist karara karşı çıkan, Kıbrıslı Rum öğretmenlere ve sendikalara teşekkür ederiz.”